TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 15 juni IDR

15 juni 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Switch’, 20u20 op Een

Een quiz zonder punten klinkt bizar, maar niet als het gaat om ‘Switch’. Vanavond begint het nieuwe seizoen van dit spel, waarbij Adriaan Van den Hoof het hele gebeuren opnieuw in goede banen leidt. En zoals we dat van Adriaan gewoon zijn, hoort daar ook op tijd en stond een moptjen bij.

‘Le bureau des légendes’, 23u05 op Canvas



Onder het motto: ‘Omdat maandagavond al eens wat spannender mag zijn’, hebben ze bij Canvas nog steeds het vijfde seizoen van de uitstekende thrillerserie ‘Le bureau des légendes’ in de aanbieding. Daarin draait alles nog altijd rond de lotgevallen van een hoop undercoveragenten van de Franse Staatsveiligheid in het buitenland.

‘Liefde voor muziek’, 20u35 op VTM



Het zesde seizoen van ‘Liefde voor muziek’ is dan wel afgelopen, toch hoeven trouwe fans het liedjesprogramma niet te missen. VTM zendt immers opnieuw de derde jaargang uit. Dat was een van de meest succesvolle ooit, onder andere door de indrukwekkende lijst artiesten die naar de Spaanse zon afreisden. Koen en Kris Wauters namen dat jaar deel, maar ook Natalia, Bart Peeters, Gers Pardoel, Josje Huisman, Isabelle A en Lady Linn. In deze aflevering staan de songs van laatstgenoemde nachtegaal centraal.

‘Shetland’, 22u20 op NPO 2



Weetje van de dag: op de Shetlandeilanden lopen niet alleen pony’s rond, er worden ook moorden gepleegd. Althans, dat is toch wat de makers van ‘Shetland’ ons willen doen geloven. Vanavond gaat op NPO 2 het vierde seizoen van start. Dit keer moeten de Schotse speurneuzen een zaak onderzoeken van een man die al dan niet onschuldig in de cel zit voor een moord...