TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 1 juni IDR

01 juni 2019

‘The Pursuit Of Happyness’, 21u20 op Eén

Alles verliezen, maar toch niet opgeven: zo zou je ‘The Pursuit Of Happyness’ kort kunnen samenvatten. In deze film, waarin Will Smith de hoofdrol voor z’n rekening neemt, volgen we immers het waargebeurde verhaal van Chris Gardner. Wanneer zijn vrouw hem verlaat, belandt hij samen met z’n vijfjarige zoontje op straat. Chris is echter vastbesloten om een job te vinden en zijn toekomst (en die van z’n zoontje uiteraard ook) veilig te stellen...

‘De Buurtpolitie: De Grote Geldroof’, 20u25 op VTM

Ja, we geven het toe: wij zijn fan van ‘De Buurtpolitie’. En dus zijn we ook blij dat ze bij VTM vanavond nog eens de eerste film van het korps van commissaris Roger (Willy Herremans) uitzenden. Daarin draait alles rond een brutale inbraak, waarbij - u raadt het nooit - ook een aanzienlijke som cash wordt gestolen. Ondertussen zijn de acteurs en actrices trouwens klaar met de opnames van hun derde film, die zich deels afspeelt in het circus. Eerlijk? Wij kunnen al niet meer wachten!

‘Blauw Bloed special: The royal babies of Windsor’, 19u10 op NPO 2

Ben jij dol op het Britse koningshuis en dan vooral op hun koters? Dan is deze special van het Nederlandse royaltymagazine ‘Blauw Bloed’ ongetwijfeld iets voor jou. Daarin komen verschillende geboortes aan het Britse hof door de jaren heen aan de beurt.