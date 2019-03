TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 4 maart IDR

04 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Belga Sport’, 21u20 op Canvas

Voor Jean-Marie Dedecker zich in de politiek waagde, was hij de coach van de Belgische judoploeg. Onder zijn leiding behaalden ze op het WK in 1997 maar liefst zes keer goud, en dat is - geloof het of niet - tot op de dag van vandaag nog steeds een recordprestatie voor ons landje. ‘Belga Sport’ laat de kampioenen van toen aan het woord over hun coach. En geloof ons: da’s gene kattenpis!

‘Blind Getrouwd’, 20u35 op VTM

Wie graag kijkt naar romantische drama’s met een minieme kans op een happy end, die kan vanaf 20u35 zijn of haar hartje ophalen aan ‘Blind Getrouwd’. Daarin is er een nieuwe stap aangebroken in het relatieparcours van de koppels, want ze gaan samenwonen. Daarnaast moeten ze ook proberen om een evenwicht te vinden in hun werk - en privéleven. Makkelijk is anders, denken wij dan.

‘Weg met ons ma’, 21u40 op VTM

Dat je mama nooit te oud is om met jou op vakantie te gaan? Dat lijkt in het geval van zanger Bart Kaëll wel te kloppen. Hij trekt voor ‘Weg met ons ma’ samen met z’n 85-jarige mama Madeleine naar Spanje en Ibiza. Zeilt ze daar voor het eerst? We zijn benieuwd!

‘Topdokters’, 20u35 op Vier

Vanavond kan je op VIER alweer de zesde aflevering bekijken van de uitstekende docureeks ‘Topdokters’, die draait rond het werk van negen Vlaamse artsen-specialisten. Vanavond staat prof dr. Ann Smeets centraal. Zij is niet alleen borstchirurge, ze kreeg ook zelf al af te rekenen met borstkanker en weet dus als geen ander hoe ingrijpend zo’n operatie kan zijn...