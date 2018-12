TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

14 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

'The Witness for the Prosecution’, 20u40 op Een

Ze werd wereldberoemd door haar rol als Samantha in ‘Sex and the City’, maar actrice Kim Cattrall kan meer dan mannen verslinden en zichzelf laveloos zuipen. Dat demonstreert ze bijvoorbeeld in ‘The Witness for the Prosecution’, een Britse miniserie die gebaseerd werd op een kortverhaal van Agatha Christie. In dit tweeluik speelt Kim de rijke weduwe Emily French. Zij vormt al snel dé spilfiguur in zaak die veel complexer is dan je op het eerste gezicht zou vermoeden...

‘The Bucket List’, 20u35 op Vier

Wat zou je doen als je beseft dat je nog maar een jaar te leven hebt? Het is dé vraag die Edward Cole (Jack Nicholson) en Carter Chambers (Morgan Freeman) op hun bord krijgen wanneer blijkt dat ze terminaal ziek zijn. Beide heren beslissen om van de tijd die hen nog rest het beste te maken. Ja, wij hebben deze film al tientallen keren gezien. Maar - geloof ons maar op ons woord - deze prent is echt het (her)bekijken waard!

‘Bad Moms’, 20u35 op Q2

Heb je meer zin in een vrolijke komedie? Stem dan vanaf 20u35 af op Q2, want zij zenden ‘Bad Moms’ uit. Die film draait rond Amy Mitchell (Mila Kunis), een mama die haar gezin steevast op de eerste plaats zet. Tot ze daar schoon genoeg van heeft en samen met twee andere mama’s beslist om het beest uit te hangen...

‘Moonlight’, 22u30 op NPO 3

Wil jij, met de nakende Oscars, een van de vroegere winnaars bekijken? Dan ben je met ‘Moonlight’ aan het juiste adres, want deze film won maar liefst drie beeldjes. Het verhaal speelt zich af in Florida, 1980. De 9-jarige Chiron groeit op in een door drugs geteisterde buitenwijk van Miami. Chirons alleenstaande mama, die ook nog eens zwaar verslaafd is, kijkt niet naar hem om. Op een dag, nadat hij voor de zoveelste keer gepest en achtervolgd wordt door klasgenoten, ontmoet de jongen Juan, een plaatselijke dealer die zicht het lot van Chiron aantrekt. Deze film grijpt je naar de keel zonder klef te worden.