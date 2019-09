TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 3 september IDR

03 september 2019

‘Durf te vragen’, 20u40 op Een

La Schoeters gaat in ‘Durf te vragen’ op zoek naar de grappige, inhoudelijke en soms ongepaste vragen die gewone Vlamingen stiekem hebben over iets minder gewone Vlamingen, van priesters over bdsm-beoefenaars tot mensen met dwerggroei. Vanavond is die laatste categorie aan de beurt. Het klinkt een beetje als ‘Taboe’, maar wij zijn er zeker van dat Siska daar toch haar eigen draai aan zal geven!

‘Geub’, 21u20 op Een

Te lui om te zappen? Geen probleem, want na ‘Durf te vragen’ is het de beurt aan ‘Geub’. In die reeks, die eerder al via Telenet te zien was op Play en Play More, krijgen we een fictieve kijk op het liefdesleven van Philippe Gubels. En da’s allesbehalve rooskleurig, want Philippe is z’n vrouw kwijtgespeeld aan een dertig jaar oudere Nederlander. Auwtch...

‘De ideale wereld’, 22u20 op Canvas

Hoera, want ons favoriete satirische actuamagazine ‘De ideale wereld’ is terug. En presentator Jan Jaap van der Wal krijgt vanaf dit seizoen het gezelschap van Flip Kowlier als frontman van de nieuwe huisband. Geef toe: veel beter kan het niet worden.

‘Studio Stan’, 20u35 op VTM

Sommige persoonlijke verhalen zijn zo sterk, dat ze ook een even sterk nummer verdienen. En dus gaat Stan Van Samang acht weken lang aan de slag om die droom waar te maken voor acht onbekende Vlamingen. Is er iets dat Stan niet kan, denken wij dan?

‘Zo man zo vrouw’, 20u35 op Vier

He’s back! Je zou denken dat modegoeroe Jani Kazaltzis ondertussen wel al iedere mogelijke stijlblunder uit de wereld heeft geholpen, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel. En niet alleen bij onbekende Vlamingen, ook hun bekende collega's durven vestimentair wel eens de bal compleet mis te slaan. Om dat te illustreren komen vanavond actrice Barbara Sarafian en presentator/regisseur Erik Van Looy langs. Die eerste is niet vies van fluo, glitter en leder, terwijl laatstgenoemde in z’n vrije tijd de vleesgeworden saaiheid is. En dat kan Jani uiteraard niet door de vingers zien...

‘The capture’, 22u op BBC 1

Geen zin in al het bovenstaande? Dan kan je gelukkig ook op BBC 1 afstemmen, waar ze vanavond starten met de nagelnieuwe thrillerreeks ‘The capture’. Daarin draait alles rond soldaat Shaun Emery (Callum Turner). Hij wordt beschuldigd van een misdaad, maar wordt vrijgesproken omdat er geknoeid is met videobewijs. Waarna de man vervolgens een andere misdaad in z’n schoenen krijgt geschoven. Van de regen in de drup, zeggen ze dan.