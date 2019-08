TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 31 augustus IDR

31 augustus 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘War for the Planet of the Apes’, 20u35 op VTM

Een oorlog tussen mensen en monkeys. Voila, onze bondige samenvatting van ‘War for the planet of the apes’.

‘Harry Potter and the Half-Blood Prince’, 20u05 op Vier

Ook deze zaterdag zet VIER volop in op tovenaarsleerling Harry Potter. En dus kunnen we de zesde film uit de franchise op de zender bekijken. Dit keer draait het allemaal rond het mysterieuze toverdrankenboek van de ‘Half-Blood Prince’ én krijgt Harry meer inzicht in het duistere verleden van Voldemort. Spannend!

‘Victoria’, 20u15 op NPO 2

Geen zin in apenruzies of tovenaars? Dan kan je gelukkig ook nog afstemmen op NPO 2. De Nederlandse zender brengt vanavond immers de eerste aflevering van het derde seizoen van de Britse historische dramaserie ‘Victoria’. Daarin krijgen we te zien ho een hoogzwangere Victoria (Jenna Coleman) niet alleen het hoofd moet bieden aan de revolutie, maar op de koop toe krijgt ze ook nog eens bezoek van haar halfzus en de afgezette Franse koning. Oh ja: als je deze reeks liever bekijkt op een Vlaamse zender, dan kan dat. Vanaf zes september is ‘Victoria’ ook te zien op Eén.

‘Killer by the Lake’, 20u25 op NPO 3

Wie onze tv-tips een beetje volgt, die weet dat wij met grote regelmaat een misdaadreeks aanprijzen. En dat gaan we vandaag dus ook doen, dankzij ‘Killer by the Lake’. We gaan het niet helemaal uitleggen - spoilers en het bederven van kijkplezier en meer van dat fraais - maar alles begint wanneer het lijk van een vermoorde, mishandelde vrouw wordt teruggevonden...