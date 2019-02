TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

26 februari 2019

26 februari 2019

‘Bargoens’, 21u25 op Een

Vorige week mochten we al een eerste keer kennis maken met de straffe mensen die reportagemaker Eric Goens wist te verzamelen voor het tweede seizoen van ‘Bargoens’. Vanavond mogen we opnieuw vanop de eerste rij toekijken hoe deze lucky six er alles aan doen om hun verhaal een positieve draai te geven. Straffe televisie? We dachten het wel!

‘Studio Tarara’, 20u35 op VTM

Ja, wij zijn fan van de onvervalste flashback naar de nineties die we dankzij ‘Studio Tarara’ voor de kiezen krijgen. En da’s deze week niet anders, want Christine - de showrunner van ‘Studio Tarara’- wil dat Rik als Ricky Bolero bij ‘Tien om te zien’ gaat optreden met een remix van het ‘Studio Tarara’-deuntje. Rik ziet dat aanvankelijk niet zitten - zijn sérieux, weet u wel? -, maar zwicht uiteindelijk toch voor de rijkelijke betaling die eraan vasthangt...

‘André Hazes: Ik haal alles uit het leven’, 20u35 op Vijf

Hebt u meer zin in iemand die van sérieux niet echt z’n beroep heeft gemaakt? Dan is de docureeks rond André Hazes Jr. waarschijnlijk het ideale alternatief voor jou. Vandaag is te zien hoe André twee optredens heeft in het buitenland en daar dan maar meteen een gezinsvakantie aan koppelt. Klinkt als iets dat wij ook eens dringend moeten voorstellen aan onze bazen!