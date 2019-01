TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

28 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Bloed, zweet & luxeproblemen’, 20u35 op Een

Zin om jezelf even een ‘guilt trip’ te bezorgen over alle comfort en luxe waar je aan gewoon bent? Dan kan je vanavond nog een keertje afstemmen op ‘Bloed, zweet & luxeproblemen’, de reeks waarin Karine Claassen met zes BV-kids naar Sri Lanka en Ghana reisde om te kijken in welke omstandigheden zulke luxe-artikelen gemaakt worden. Vandaag blikken Karine en de jongeren terug op hun bewogen reis. Geloof ons: hier word je toch een beetje stil van.

‘Blind Getrouwd’, 20u35 op VTM

Ja, er doen nog negen andere mensen mee in dit vierde seizoen van ‘Blind Getrouwd’, maar wij hebben alleen maar oog voor sexy Lenny. Zelfs het feit dat hij een frituur uitbaat en dus altijd naar frietvet ruikt/stinkt, nemen we er met plezier bij!

‘Topdokters’, 20u35 op Vier

Hoera, want op Vier gaat vanavond alweer het zesde seizoen van ‘Topdokters’ van start! Daarin maken we kennis met negen nieuwe specialisten, waaronder dokter Frank Plasschaert, die je op de foto hierboven ziet. Hij opereert vanavond een jongen met een verkromming aan de wervelkolom...

‘Stukken van mensen’, 21u35 op Vier

Te lui om na ‘Topdokters’ weg te zappen? goed nieuws, want je kan gewoon blijven kijken naar het nieuwe seizoen van ‘Stukken van mensen’! Vanavond wil Tom Waes proberen om een zwart-witfoto van een luipaard te verpatsen. Of hem dat ook lukt? Dat verklappen we nog niet, hé!