TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis

28 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Die Hard’, 23u20 op Een

Nu productiebedrijf 20th Century Fox eindelijk bevestigd heeft dat ‘Die Hard’ een kerstfilm is, hebben wij plots een iets minder grote hekel aan het genre. Deze film draait om rechercheur John McClane (Bruce Willis), die zijn gezin rond de kerstperiode moet redden uit de moordlustige klauwen van terrorist Hans Gruber ( Alan Rickman). Yippee ki-yay!

‘The Voice Senior’, 20u35 op VTM

Volgens Willy Sommers, Mcha Marah en nicole en Hugo moet Rita vanavond ‘The Voice Senior’ winnen. Of ze dat ook doet en met tienduizend euro naar huis mag, ontdekt u vanavond.

‘The Little Drummer Girl’, 22u45 op NPO 2

Na de fenomenale reeks ‘The Night Manager’ waagde BBC zich opnieuw aan een tv-adaptatie van een boek van schrijver John Le Carré. Deze keer worden we terug geflitst naar 1979, waarbij het Israëlisch-Palestijnse conflict het strijdtoneel vormt. Als u nog een extra reden zoekt om te kijken. Ook Alexander - aka de hunk uit ‘Tarzan’ - Skarsgård doet mee.

‘Queen: Rock the World’, 22u10 op NPO 3

“Nu dankzij de film ‘Bohemian Rhapsody’ de aandacht voor de Britse groep Queen heel erg groot is, kan het geen kwaad om een documentaire over de band op te diepen’, moeten ze bij NPO 3 gedacht hebben. Geen slecht idee trouwens, want ‘Queen: Rock the World’ is een puike terugblik. De documentaire focust zich volledig op ‘news of the World’, de zesde plaat van Queen en hun daarop volgende Amerikaanse tournee. Documentairemaker Christopher Bird toont hoe de groep zich staande probeert te houden tegenover de steeds vijandiger wordende muziekpers. Aanrader!