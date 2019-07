TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 3 juli IDR

03 juli 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Op naar de 100!’, 21u15 op Eén

‘Foreeeeeeeeeeeever young, I want to be foreeeeeeeeeeeeever young’: Alphaville kweelde het, Marcel Vanthilt bedacht er een programma rond. Deze week is het alweer de laatste aflevering, en daarom gaat Marcel de levensbeschouwelijke toer op. Want ja: hebben al die inspanningen wel iets opgeleverd? En wat moet je in godsnaam doen als je hoogbejaard bent? Tv-icoon Paula Sémer, die ondertussen al 94 is, geeft Marcel straks raad.

‘Fiskepark’, 21u20 op Canvas

Vanavond moeten we niet alleen afscheid nemen van Marcel Vanthilt, ook ‘Fiskepark’ kent vanaf 21u20 zijn ontknoping. In die parodie op het ‘true crime’-genre is ondertussen duidelijk geworden dat Tomas De Soete zijn vriend Bent Van Looy niet heeft verzopen in z’n vijver. Maar zullen de echte daders wel gestraft worden? Spannend, spannend, spannend, denken wij dan.

‘Hitch’, 22u35 op VTM

Goede raad geven aan anderen, maar er zelf niet naar willen luisteren. Voila, da’s zo ongeveer de korte samenvatting van het leven van Alex Hitchens (Will Smith). Deze relatie-adviseur weet z’n klanten steevast te helpen om hun droomvrouw te versieren, maar slaagt er zelf niet in om z’n ‘misses right’ aan de haak te slaan. Of lukt het hem toch om het hart van roddeljournaliste Sara Melas (Eva Mendes) te veroveren? Je ontdekt het vanaf 22u35 op VTM!

‘Love Island’, 21u30 op Vier

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie vindt een baby ambetant? Dat is de hamvraag vanavond in ‘Love Island’, want daar zetten de koppels een (virtuele) volgende stap in hun relatie. Ieder koppel krijgt namelijk een babypop om te oefenen hoe hun leven er zou uitzien als ze een kind hadden. Iets zegt ons dat kandidaat Jarne daar niet meteen voor staat te springen...