TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 23 maart

23 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘STHLM Requiem’, 20u35 op Canvas

Na een tragisch auto-ongeval gaat criminoloog Frederika Bergman aan de slag bij het speciale onderzoeksteam van de politie in Stockholm. Aanvankelijk wordt Frederika met de nodige scepsis ontvangen, maar haar intelligentie, logica en frisse kijk helpen het team zaken op te lossen. Deze serie is de verfilming van de populaire boeken van Kristina Ohlson. Elke aflevering behandelt één specifieke zaak, en iedere aflevering speelt zich een jaar na de vorige af. Oh ja: deze reeks is een Zweeds-Belgische co-productie. Hierdoor krijg je niet alleen een boel onbekende Zweden op je dak, ook een aantal Belgische sterren doen mee.

‘Dat belooft voor later’, 20u25 op VTM

Staf Coppens, een hoop kinderen en candid camera. Voila, nu weet u meteen waar u aan toe bent als u ‘Dat belooft voor later’ wil kijken.

‘Penelope’, 20u25 op Vijf

‘En toen kwam er een varkentje met een lange snuit...’ Het had de verhaallijn van ‘Penelope’ kunnen zijn, ware het niet dat het hier enkel om een snuit draait. Penelope is namelijk een jonge vrouw die door een vloek moet leven met een varkenssnuit in plaats van een echte neus. Waar zit Jeff Hoeyberghs als je hem nodig heeft?

‘Hidden’, 22u40 op NPO 2

We hebben het al eerder gezegd: wij zijn fan van Britse misdaadseries. En zeker als ze zich afspelen in Wales, want het taaltje maakt alles toch net een tikkeltje specialer. Vanavond is het alweer de laatste keer dat we van de Welshe klanken mogen genieten, want de reeks kent vandaag haar ontknoping.