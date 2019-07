TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 4 juli 2019 IDR

04 juli 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Stranger Things’, vanaf vandaag op Netflix

Fans van sci-fi en nostalgische horror mogen zich verlekkeren, want vanaf vandaag is het genieten van het derde seizoen van Netflix-succes ‘Stranger Things’. Eleven en haar jonge medestanders zitten nog altijd verwikkeld in een strijd met ‘The Upside Down’, een duistere plek waar het krioelt van de moordlustige wezens. Dit seizoen maakt ook actrice Maya Thurman-Hawke, de dochter van Uma Thurman en Ethan Hawke, haar intrede in de serie.

‘De Campus Cup’, 22u05 op Canvas

De slimste studenten zitten in... Geen idee, want het is pas vanavond de finale van ‘De Campus Cup’, de uiterst fijne studentenquiz van Otto-Jan Ham.

‘Undercover Girlfriends’, 22u40 op Vijf

‘Temptation Island’ voor gevorderden, zo kan je de nieuwe realityshow ‘Undercover Girlfriends’. Hierin gaan enkele Britse vrouwen immers op onderzoek uit om te ontdekken of hun vriendjes - die toevallig allemaal op vakantie zijn in Marbella - hen wel trouw zijn. Drama verzekerd!

‘Serengeti’, 21u op BBC 1

Beestjes kijken. Voila, nu weet u waar het in de Britse natuurdocumentaireeks ‘Serengeti’ om gaat.