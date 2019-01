TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

30 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Indignation’, vanaf vandaag op Netflix

Zin in een film? Dan kan je op Netflix sinds vandaag het uitstekende ‘Indignation’ bekijken, dat gebaseerd is op het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver Philip Roth. Het verhaal speelt zich af in de fifties en draait rond Marcus Messner, die in de Koreaanse oorlog vecht. Na een ontmoeting met Chinese troepen, reflecteert Marcus op de keuzes die hij in z’n leven gemaakt heeft...

‘Sting: A free man’, 21u20 op Canvas

Toegegeven: wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een muziekdocu. En vanavond is het tijd en stond, jawel! Canvas zendt immers vanaf 21u20 ‘Sting: a free man’ uit, waarin de 37-jarige Britse ster een exclusief interview geeft, dat werd aangevuld met verschillende archiefbeelden en getuigenissen van collega’s. Aanrader!

‘Hotel Römantiek’, 20u35 op Vier

Krasse oudjes zoeken een lief en worden daarvoor met Frances Lefebure, Otto-Jan Ham en Sven de Leijer in de Tunesische woestijn gedropt. Voila, zo weet u ook weer waar het in ‘Hotel Römantiek’ om draait.

‘Gent West’, 21u30 op Vier

Net als afgelopen maandag komt Vier ook vandaag tegemoet aan onze innerlijke luiaard. Vlak na ‘Hotel Römantiek’ programmeren ze immers het tweede seizoen van de uitstekende dramareeks ‘Gent West’. Veronique Dockx (Ruth Becquart) zit nog steeds opgesloten, maar ze heeft wel een duidelijk doel voor ogen: gerechtigheid voor haar dochter Luna, die vermoord werd met een overdosis...