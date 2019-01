TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

09 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Eviva España’, 20u40 op Een

Reportagemaakster Annemie Struyf trok voor de opvolger van ‘La vie en Rose’ - waarin ze landgenoten in Frankrijk opzocht - dit keer naar Spanje. Voor ons is het allemaal prima, zolang Annemie zich niet de plaatselijke Samantha waant en ‘Eviva España’ al zingend afwerkt...

‘Escape at Dannemora’, 22u10 op Canvas

‘Escape at Dannemora’ is een fictiereeks die op ware gebeurtenissen werd gebaseerd. De reeks, die werd geregisseerd door acteur Ben Stiller, gaat immers over een merkwaardige ontsnapping uit de gevangenis van het Amerikaanse stadje Dannemora in 2015. Twee moordenaars wisten toen te ontsnappen met de hulp van de 51-jarige gevangenisopzichter Tilly Mitchell (Patricia Arquette), met wie ze allebei een seksuele relatie hadden. Patricia Arquette won afgelopen zondag een Golden Globe voor haar vertolking. Als je ’t ons vraagt: volledig terecht!

‘De Luizenmoeder’, 20u35 op VTM

Nog voor de eerste aflevering op de buis is, raakte bekend dat VTM al een tweede seizoen had besteld van ‘De Luizenmoeder’, de Vlaamse remake van het Nederlandse kijkcijferkanon. Net als in de originele reeks draait alles rond het leven aan de schoolpoort. Dat dat gepaard gaat met heel wat kleine kantjes en ergernissen, mag ook Hannah (Lynn Van Royen) ondervinden. Wanneer zij haar dochtertje Fleur afzet op haar eerste schooldag, gaat dat meteen gepaard met de nodige drama’s en intriges...

‘Ocean’s Eleven’, 20u35 op Vier

Geen zin in schoolpoortdrama’s? Dan heeft Vier voor jou een goed alternatief in de aanbieding. Zij zenden namelijk de misdaadkomedie ‘Ocean’s Eleven’ uit, waarin we de capriolen van Danny Ocean (George Clooney) volgen. Hij is nog maar net uit de gevangenis vrijgelaten, maar hij plant al een nieuwe - en bijzonder ambitieuze - overval op drie casino’s in gokstad Las Vegas. Al snel wordt duidelijk dat Danny het gemunt heeft op Terry Benedict (Andy Garcia). Hij is de eigenaar van de drie casino’s én hij ging er met Danny’s ex-vrouw Tess (Julia Roberts) vandoor. Geloof ons: alleen al voor de absolute sterrencast (onder andere Brad Pitt, Casey Affleck en Matt Damon spelen mee) is deze film de moeite waard!

‘The Golden Globe Awards 2019', 20u35 op Zes

Onlangs vonden de Story Showbizz Awards plaats, toch wel hét beste showbizfeestje dat wij in lange tijd meegemaakt hebben. In Amerika hoorden ze duidelijk van dat succes, want daar vonden afgelopen week de Golden Globe Awards plaats. Voor wie benieuwd is: vanavond zendt ZES de show van afgelopen zondag integraal uit.