TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

15 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Umbrella Academy’, vanaf vandaag op Netflix

Jezelf altijd al afgevraagd wat er zou gebeuren, mochten superhelden ook menselijke kantjes hebben? Dan is ‘The Umbrella Academy’ iets voor jou. Het verhaal gaat over een onverklaarbare gebeurtenis uit 1989, waarbij er 43 baby’s geboren werden bij vrouwen die daags voordien nog niet zwanger waren. Uiteraard blijken de kinderen buitenaardse krachten te hebben en dat is ook miljardair Sir Reginald Hargreeves niet ontgaan. Hij adopteert zeven kinderen en stoomt ze in zijn ‘The Umbrella Academy’ klaar om de wereld te redden. Dat verloopt uiteraard met de nodige moeilijkheden en interne conflicten, zoals je vanaf vandaag kan ontdekken.

‘The Voice van Vlaanderen’, 20u40 op VTM

Ook vanavond kan je weer afstemmen op VTM om je te vergapen aan het (nog steeds) vele onontdekte zangtalent in Vlaanderen. Sean Dhondt en An Lemmens leiden alles in goede banen, terwijl de coaches met elkaar wedijveren om de beste stemmen in hun respectievelijke team te krijgen. Een Shakespeareaans drama is er niets tegen.

‘Temptation Island’, 20u35 op Vijf

We hebben er veel te lang op moeten wachten, maar vanavond kunnen we eindelijk weer onze innerlijke rampentoerist bovenhalen en naar ‘Temptation Island’ kijken. Zullen de vier koppels de charmes van de sexy singles kunnen weerstaan? Eerlijk: wij hopen van niet...

‘A most wanted man’, 22u30 op NPO 3

Heb jij na ‘Temptation Island’ of ‘The Voice’ je portie lichtvoetig vertier wel gehad en wil je de avond afsluiten met een intelligente thriller? Dan kan je vanaf 22u30 afstemmen op NPO 3, waar ze ‘A most wanted man’ spelen. Het verhaal draait rond Issa, een Tsjetsjeense immigrant die plots opduikt in de Hamburgse moslimgemeenschap. Met de hulp van een jonge advocate probeert hij de erfenis van z’n overleden vader in handen te krijgen. Alleen al voor de vertolking van - de ondertussen overleden rasacteur - Philip Seymour Hoffman het bekijken waard!