16 maart 2019

‘The theory of everything’, 22u35 op VTM

Bent u zo’n wijsneus die denkt over alles iets te weten? Dan had ‘The theory of everything’ ook over u kunnen gaan. Let wel: kunnen. Want deze film gaat tot nader order nog steeds over Stephen Hawking. De geniale astrofysicus wordt trouwens vertolkt door de Britse acteur Eddie Redmayne, die voor z’n vertolking de Oscar voor ‘beste acteur’ wist binnen te rijven.

‘300: Rise of an Empire’, 20u25 op Vier

Hoeft het allemaal niet zo intellectueel te zijn? Dan is ‘300: Rise of an Empire’ misschien wel iets voor jou. Daarin wordt - net als in voorganger ‘300' - weer bloed vergoten dat het een lieve lust is. En geef toe: dan is het verhaal bijzaak, toch?

‘Edward Scissorhands’, 20u25 op Vitaya

We zouden hier een heel epistel kunnen schrijven over de triljoenen redenen waarom ‘Edward Scissorhands’ een geweldige film is, maar we gaan het kort houden: Tim Burton regisseert, Johnny Depp acteert.

‘Arctic Circle’, 20u25 op NPO 3

Heb jij tenslotte geen zin om een film te kijken? Dan is de vijfdelige Fins-Duitse misdaadserie ‘Arctic Circle’ een absolute must. Het verhaal draait rond de politieagente Nina Kautsalo, die een jonge vrouw aantreft op een verlaten boerderij in Lapland. Als na onderzoek blijkt dat ze besmet is met een gevaarlijk virus, wordt de Duitse viroloog Thomas Lorenz ingeschakeld om de zaak mee te onderzoeken.