TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

18 januari 2019

11u35 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Grace & Frankie: season five’, vanaf vandaag op Netflix

Juicht en jubelt, want vanaf vandaag kan je op Netflix kijken naar het vijfde seizoen van ‘Grace en Frankie’, een tragikomische reeks over twee oudere dames die noodgedwongen huisgenoten worden nadat hun mannen ontdekken dat ze homo zijn. Comédienne Lily Tomlin kruipt in de huid van Frankie, terwijl Grace vertolkt wordt door Hollywoodlegende Jane Fonda. Geloof ons: alleen al om Fonda aan het werk te zien, is deze reeks de moeite waard!

‘Bridget Jones’ Diary’, 22u40 op VTM

We zouden heel veel kunnen zeggen over ‘Bridget Jones’ Diary’, maar we willen de makers van deze film vooral bedanken. Dankzij hen hebben we immers onze bomma-onderbroeken voorgoed verbannen...

‘Something’s Gotta Give’, 20u35 op VIJF

Een ouderdomsdeken of een groen blaadje? Geef toe: dat is best een moeilijke vraag om te beantwoorden. Gelukkig hoef je vanavond niet zelf het antwoord te zoeken, want VIJF zendt vanaf 20u35 het heerlijke ‘Something’s Gotta Give’ uit. En daarin twijfelt Erica Barry (Diane Keaton) tussen de onverbeterlijke, oude rokkenjager Harry (Jack Nicholson) of de jonge god Julian (Keanu Reeves). Wij weten wie we zouden kiezen - Julian Julian Julian -, maar of Erica dat ook doet, ontdek je straks!

‘Louis Theroux: Alcoholism’, 21u10 op NPO 3

Ja, we geven het grif toe: wij durven op vrijdagavond occasioneel al wel eens een wijntje (of twee, drie, vier, ...) naar binnen te hijsen. Dat zoiets niet altijd een even goed idee is, weten we natuurlijk ook wel. Maar dankzij de Britse reportagemaker Louis Theroux worden we vanavond nog eens ongenadig hard met onze neus op de feiten gedrukt. Hij bezoekt in ‘Louis Theroux: Alcoholism’ het King’s College Hospital in Londen, het grootste levertransplantatiecentrum in Europa.