TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 13 juni IDR

13 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Is er een dokter in de zaal?’, 21u05 op Eén

Wat krijg je als je Philippe Geubels - aka een notoire hypochonder - een humoristische panelquiz over gezondheidsgerelateerde onderwerpen laat presenteren? ‘Is er een dokter in de zaal?’, tiens. Vanavond krijgt Philippe - in alweer de voorlaatste aflevering van dit seizoen - het gezelschap van panelleden Liesa Naert, Bart Cannaerts, William Boeva en Steven Mahieu. Als dat maar goed komt!

‘Can you feel it: how dance music conquered the world’, 22u55 op Canvas

Als je geen talent hebt als voetballer, dan loont het tegenwoordig om je toe te spitsen op een dj-carrière. Waren zij vroeger nog de plaatjesdraaiers die de plaatselijke caféfuif opleukten, dan zijn ze tegenwoordig echte supersterren die fortuinen verdienen. Enkelen onder hen leggen vanavond hun kaarten (of moeten we zeggen: platen) op tafel en vertellen hoe ze zo succesvol zijn geworden. Aanrader!

‘Grease’, 20u40 op Vitaya

Aan alle azijnpissers: ja, we weten dat ‘Grease’ vaker wordt uitgezonden dan dat u ‘azijnpisser’ tien keer achterstevoren kunt zeggen. Maar dat neemt niet weg dat dit de meest succesvolle filmmusical aller tijden is en dat wij fan zijn. Het verhaal draait rond Danny (John Travolta), die na een zwoele zomer geen oog meer heeft voor z’n vakantieliefje Sandy (Olivia Newton-John). De reden? Sandy is veel te saai voor de hippe en geliefde Danny. Maar daar legt Sandy zich (uiteraard) niet zomaar bij neer...