TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 8 juni IDR

08 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The handmaid’s tale S3', vanaf vandaag op Proximus Movies & Series

Toegegeven: tot nu toe leek ‘The handmaid’s tale’ eerder een post-apocalyptische nachtmerrie waar we ons niet teveel zorgen over moesten maken. Maar sinds enkele weken lijkt het regime van Gilead steeds vaker de Amerikaanse samenleving binnen te sijpelen (de strenge abortuswet in Alabama, anyone?). Logisch ook dat heel wat activisten, net als Offred (Elisabeth Moss) in de reeks, op de barricaden gaan staan. Wij kunnen alleen maar hopen dat in beide gevallen het gezond verstand de bovenhand haalt...

‘Kwalificatie Euro 2020: België - Kazachstan’, 20u25 op VTM

We hebben het geprobeerd, maar verder dan ‘iets met voetbal’ zijn we niet geraakt in onze omschrijving van deze wedstrijd. Ook al omdat we bij de ploeg van Kazachstan ons elf keer Borat voorstellen in een fluorescerende mankini. Gelukkig hebben we dankzij onze mannelijke collega’s wél begrepen dat dit belangrijk is voor EURO 2020. Iets anders met voetbal dus.

‘The Drop’, 20u40 op CAZ

We zouden heel veel redenen kunnen geven waarom ‘The Drop’ een must see is - denk maar aan: een goed verhaal, het Amerikaanse debuut van Michael R. Roskam, een van de laatste films van James Gandolfini - maar dat gaan we allemaal niet doen. Wij hebben slechts twee woorden nodig om tot kijken over te gaan: Matthias Schoenaerts.

‘Silent Witness’, 22u20 op NPO 1

Ben je grote fan van Britse misdaadseries? Dan kan je vanavond je hartje ophalen, want om 22u20 gaat NPO 1 van start met het 20ste seizoen van ‘Silent Witness’. En daarin wordt ‘trek eens aan mijn vinger’ nogal letterlijk genomen, als je het ons vraagt. Het team van Nikki (Emilia Fox) krijgt immers bezoek van twee agenten die een afgesneden vinger hebben meegebracht...

‘Killing Eve’, 22u15 op BBC 1

Sinds Cristina Yang, het personage van Sandra Oh in ‘Grey’s Anatomy’ in 2014 uit de reeks verdween, misten we het acteertalent van de 47-jarige Canadese ster. Gelukkig is Sandra dankzij ‘Killing Eve’ helemaal terug. Pas vanavond gaat het tweede seizoen van deze spionageserie van start, maar wij zitten nu al op het puntje van onze stoel!