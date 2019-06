TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 25 juni IDR

25 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Dit was Yasmine’, 20u40 op Eén

Vandaag is het precies tien jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van Hilde ‘Yasmine’ Rens, nadat ze op haar 37ste zelfmoord pleegde. Dat de zangeres van ‘Porselein’ en ‘Meisjes aan de macht’ nog niet vergeten is, mag wel blijken uit deze docu. Daarin vertellen familie en vrienden over de echte Yasmine. Ontluisterend mooi en diep triest tegelijkertijd.

‘Love Island’, 21u30 op Vier

Gisteren kregen de kandidaten van ‘Love Island’ van Holly en Viktor te horen dat ze afscheid moesten nemen van Bradley. Mister Universe Nederland 2018 slaagde er niet in om een koppel te vormen, waardoor zijn zoektocht naar de ware liefde er onherroepelijk opzat. Maar daar stopte het slechte nieuws niet, want vlak erna kregen de Islanders te horen dat er opnieuw een man de liefdesarena moet verlaten. Dit keer stemmen de kijkers, dus niemand is veilig. En ja, dat heeft ook gevolgen voor het stressniveau in de villa...

‘Mayans M.C.’, 23u20 op Q2

Ben jij een grote fan van ‘Sons of Anarchy’? Dan zal je ongetwijfeld ook smullen van ‘Mayans M.C.’, een soort spin-off van eerstgenoemde serie. De reeks was eerder dit jaar al te zien op BBC 2, maar werd nu opgepikt door Q2. Gelukkig maar, want het verhaal van ‘Mayans M.C.’ is immers om van te smullen. Ook dit keer draait het om een motorbende, de Mayans. Na een lange vijandschap wordt dat clubje uiteindelijk een bondgenoot van de ‘Sons of Anarchy’. De actie vindt dit keer weliswaar niet plaats in Charming, maar in het fictieve grensstadje Santo Padre en draait rond de wraakzuchtige Ezekiel Reyes (J.D. Padro), die na z’n gevangenisstraf een plaatsje in de Mayans wil. Dat daar wel wat gratuit geweld aan te pas komt zo nu en dan, had u ongetwijfeld zelf al kunnen bedenken.

‘Ramsay’s 24 hours to hell and back’, 20u40 op Vitaya

Ben jij in het diepste van je ziel in feite een onverbeterlijke ramptoerist(e)? Dan moet je om 20u40 naar Vitaya kijken. De Britse kok en fulltime brulboei Gordon Ramsay probeert daar in ‘Ramsay’s 24 hours to hell and back’ immers om op één dag tijd een restaurant in moeilijkheden weer succesvol te maken. Dat er geroepen en getierd wordt, zal ongetwijfeld niet verbazen. Onze tip: een shotje per keer dat Gordon ‘f*ck’ zegt. De kater morgenochtend krijg je er gratis en voor niets bij!