TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 17 juli IDR

17 juli 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Cursed’, vanaf vandaag op Netflix



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een nieuwe versie van de legende van koning Arthur, maar dan vanuit een vrouwelijk standpunt. Voila, nu bent u ook weer helemaal mee met ‘Cursed’, de nieuwste ridderserie op Netflix!

‘Unforgotten’, 21u25 op Eén



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wie onze televisietips op tijd en stond doorneemt, weet dat wij een goede misdaadserie erg kunnen appreciëren. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat we vandaag met heel ons hartje het tweede seizoen van het Britse ‘Unforgotten’ willen aanprijzen. Daarin draait het nog steeds rond Cassie (Nicola Walker) en Sunny (Sanjeev Bhaskar), twee Londense speurders. In deze aflevering moet het duo achterhalen hoe een man van middelbare leeftijd eindigde in een koffer die werd opgevist uit een Londense rivier. Gruwelijk? Zeker. Entertainend? Dat ook, ja. En vanaf 21.25 uur op Eén!

‘Hidden Figures’, 23u45 op VTM



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Heb jij geen zin in gruwelijke moorden, maar voel je meer voor een waargebeurd verhaal? Dan is ‘Hidden Figures’ misschien wel iets voor jou. Daarin worden drie briljante vrouwelijke wiskundigen gevolgd. Maar omdat het alle drie zwarte vrouwen zijn, hebben ze het niet gemakkelijk in het gesegregeerde Amerika van de jaren 60...

‘Love Island’, 22u55 op Vijf

Nu we met zekerheid weten dat de Belgisch-Nederlandse versie van ‘Love Island’ terugkeert, wil VIJF ons laten warmlopen voor de realityshow. Totally up for that, mate!