TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 8 augustus IDR

08 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘ Avicii: True Stories ’, 22u55 op Canvas

Op 20 april 2018 stond de wereld van de elektronische muziek even stil. Die dag besliste de immens populaire Tim ‘Avicii’ Bergling immers om uit het leven te stappen. ‘Avicii: True Stories’, een Zweeds-Nederlandse docu uit 2017, is uiteraard een mooi eerbetoon. Maar tegelijkertijd is de prent ook een noodkreet van een artiest die het moeilijk heeft met z’n succes en de constante aandacht die hij krijgt. Beklijvend.

‘Telefacts Zomer’, 22u40 op VTM

‘Telefacts Zomer’ does it again, want ook vandaag krijg je een ophefmakende reportage - ingeleid door Julie Colpaert - voorgeschoteld. Dit keer treden we binnen in de leefwereld van de 17-jarige Valentina, die onderhouden wordt door maar liefst zeven sugar daddies. Oudere mannen die jonge grietjes sponsoren, voor de slechte verstaander. Slim of een tikkeltje ranzig? Wij zijn er nu nog niet helemaal uit, maar hopelijk vanaf 22u40 wél!

‘Noma: My Perfect Storm’, 21u op NPO 3

Omdat wij op doordeweekse avonden vaak niet verder geraken dan een afhaalmaaltijd van de Chinees, durven wij - boven onze portie noedels met kip - al eens dromen van (nog grotere) culinaire hoogstandjes. Gelukkig denkt NPO 3 vanavond een beetje aan ons. Zij zenden immers een docu uit over het Deense toprestaurant Noma, het gevierde sterrenrestaurant van culinaire revolutionair René Redzepi. We krijgen er spontaan terug een hongerke van!