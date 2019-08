TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 29 augustus IDR

29 augustus 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Classic albums: Amy Winehouse - Back to black’, 23u05 op Canvas

Deze documentaire volgt de opnames van het baanbrekende album ‘Back to Black’, de plaat die van Amy Winehouse een internationaal icoon maakte en die onverwacht drie keer platinum haalde en haar vijf Grammy’s bezorgde. Er werden meer dan acht miljoen stuks van verkocht. We gaan terug naar de locaties waar de plaat werd opgenomen, zoals de Electric Lady Studios en de studio van Salaam Remi in Miami.

‘Goed Verlof’, 22u op VTM

Wat moet je doen als je het niet eens raakt over je vakantiebestemming? De hulp inschakelen van Tine Embrechts en Guga Baúl, tiens. Zij gaan in ‘Goed Verlof’ vandaag nog een laatste keer aan de slag om mensen te helpen met hun zoektocht naar de ideale vakantie. Tine krijgt voor deze slotaflevering de eer om in de Vlaamse Ardennen op zoek te gaan naar een vakantie voor Naomi en Matty en hun nieuw samengesteld gezin...

‘Telefacts Zomer’, 23u op VTM

Helaas pindakaas, maar we moeten vanavond ook afscheid nemen van ‘Telefacts Zomer’. Gelukkig mag Julie Colpaert wel een topreportage inleiden over Amazon, de allergrootste webwinkel ter wereld. En als u ons nu wilt excuseren, want wij moeten dringend op ‘verzenden’ gaan klikken!

‘André Hazes: ik haal alles uit het leven’, 20u35 op VIJF

Een knotsgekke Nederlander die in België al menig harten stal: zo kan je André Hazes jr. perfect omschrijven. Gelukkig kunnen we op VIJF vanaf vandaag opnieuw de avonturen van de zanger volgen. In het tweede seizoen van z’n realityreeks zien we hoe André went aan het leven als jonge vader én dat combineert met zijn succesvolle muziekcarrière. Gelukkig kan hij rekenen op de steun van z’n partner Monique, denken wij dan.

‘The Drop’, 20u40 op CAZ

We zouden heel veel redenen kunnen geven waarom je om 20u40 naar ‘The Drop’ moet kijken - denk maar aan: een goed verhaal, het Amerikaanse debuut van Michael R. Roskam, één van de laatste films van James Gandolfini - maar dat gaan we allemaal niet doen. Wij hebben slechts twee woorden nodig om tot kijken over te gaan: Matthias Schoenaerts.