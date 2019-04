TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 4 april IDR

04 april 2019

‘David Bowie - Finding Fame’, 23u op Canvas

Ja, we weten het: deze docu was onlangs ook al op BBC 2 en op NPO 2 te zien. Maar dat is een klein detail, aangezien wij van mening zijn dat er nooit genoeg Bowie is. Al had dat ook anders kunnen lopen, want Bowie is lang niet altijd de ‘cool kid’ geweest waarvoor hij werd versleten. Getuige daarvan: ‘David Bowie: Finding Fame’. Dat is, na ‘Five Years’ uit 2013 en ‘The Last Five Years’ uit 2017, het laatste deel uit de trilogie van documentairemaker Francis Whately. Daarin kom je als kijker meer te weten over de periode waarin David Robert Jones zichzelf omtoverde tot een van de grootste genieën die de muziekwereld ooit gekend heeft. Extra leuk: het is ook de eerste keer dat Bowies vriendin Kristina Amadeus en z’n ex-liefje Hermione Farthingale meewerken aan een docu over het muzikale genie.

‘Pop-uprechtbank’, 20u35 op VTM

In Nederland is ‘De rijdende rechter’ al sinds 1995 een goedlopend televisieformat waarin onze noorderburen hun onderlinge twistpunten proberen op te lossen. Bij VTM zagen ze wel brood in die formule, want vanaf vandaag brengen zij de Vlaamse versie op de buis. Daarin gaat presentatrice Dina Tersago op pad met met erevrederechters en advocaten om zo allerlei drama’s in de kiem te smoren. Of dat ook altijd lukt? Dat ontdek je vanaf 20u35 op VTM!

‘Trafiek Axel’, 20u35 op Vier

Na het VTM-programma ‘Axel opgelicht’ infiltreerde alleskunner Axel Daeseleire de voorbije weken opnieuw in verschillende schimmige milieus voor het Vier-programma ‘Trafiek Axel’. Vanavond kan je kijken naar een compilatie van de meest aangrijpende en opvallende beelden die Axel Daeseleire kon maken.

‘Yellow is Forbidden’, 22u55 op NPO 2

De naam Guo Pei zegt je waarschijnlijk weinig. Maar als we zeggen dat deze Chinese ontwerpster het brein is achter de iconische gele jurk die Rihanna in 2015 droeg voor het MET Gala, dan gaat er waarschijnlijk wél een belletje rinkelen... Door die jurk kreeg Guo Pei trouwens als eerste Chinese ontwerpster officieel toestemming om haute couture te gaan maken in Parijs. Haar opmerkelijke levensverhaal ontdek je vanaf 22u55 op NPO 2!

‘Jack the Ripper: the case reopened’, 22u op BBC 1

Toegegeven: er zijn weinig moordenaars die zo tot de verbeelding spreken als Jack the Ripper. Hij was weliswaar 130 jaar geleden ‘aan het werk’ in Londen als moordenaar van prostituees, maar de man werd nooit gevat en zijn identiteit bleef ook een mysterie. ‘Silent Witness’-actrice Emilia Fox en de Britse criminoloog David Wilson doen, aan de hand van moderne onderzoekstechnieken, een nieuwe poging om Jack the Ripper alsnog te ontmaskeren. Spannend!