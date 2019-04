TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 1 april IDR

01 april 2019

16u11 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘24 Hours In Police Custody’, 23u10 op Canvas

Vanavond gaat alweer het zesde seizoen van de documentairereeks ‘24 Hours In Police Custody’ van start, waarin we een kijkje krijgen in de werking van de politie van de Britse stad Luton. Het team van Detective Chief Inspector Jerry Waite krijgt dit keer te maken met corruptie in de eigen rangen, maar meer gaan we daar echt nog niet over verklappen!

‘Blind Getrouwd’, 20u35 op VTM

Volgens onze poll zouden vooral Elke en Tim, en Line en Victor alles in huis hebben om het te halen als getrouwd stel. Of jullie ook gelijk hebben, zal straks blijken tijdens de laatste aflevering van ‘Blind Getrouwd’. Dan zullen deze koppels net als Annelies en Joris, en Stijn en Joke laten weten of ze getrouwd willen blijven.

‘Weg Met Ons Ma’, 21u40 op VTM

Vanavond is het de beurt aan funny guy Rob Vanoudenhoven om samen met zijn 69-jarige mama Dora op reis te gaan voor ‘Weg Met Ons Ma’. De twee trekken naar IJsland, waar Rob z’n moeder van enkele angsten willen afhelpen. Benieuwd? Zorg dan dat je op 21u40 hebt afgestemd op VTM!

‘Huizenjagers’, 19u45 op Vier

Soms mag het al eens iets meer zijn in ‘Huizenjagers’, en da’s vanavond zeker het geval, want interieurdesigner Pieter Porters is op zoek naar een spectaculair pand tussen Antwerpen en Brussel. Of Pieter en z’n zakenpartner Anso dat stulpje ook zullen vinden, ontdek je vanaf 19u45 op Vier!

‘M’, 19u op NPO 1

Net als vorig jaar neemt ‘De Wereld Draait Door’ tijdens de lente en zomer even pauze. Presentator Matthijs van Nieuwkerk krijgt met Margriet van der Linden en haar talkshow ‘M’ gelukkig wél een meer dan waardige vervangster!