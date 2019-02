TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

14 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Van algemeen nut’, 20u35 op Een

Hou jij van geschiedenis met een kwinkslag? Dan is ‘Van algemeen nut’ écht een programma voor jou. Daarin nodigt presentator Steven Van Herreweghe bekende en minder bekende gasten uit die ooit op televisie zijn geweest en die elk - op hun eigen manier, weliswaar - een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de televisiemomenten van de openbare omroep. Vanavond mag Maaike Cafmeyer opdraven als BV om het tweede seizoen feestelijk af te trappen.

‘Dertigers’, 22u10 op Eén

Eerlijk? Wij hebben er behoorlijk de pest in dat ‘Dertigers’ vanavond al z’n seizoensfinale kent, want wij hadden gerust nog wat langer van deze reeks willen genieten. Vanavond zien de vrienden elkaar terug nadat er allerlei dingen zijn misgelopen. Of dat allemaal goed verloopt en of hun vriendschap overeind blijft, komen we - gelukkig maar - binnenkort te weten in het tweede seizoen!

‘Cold Case: wie heeft Sally vermoord?’, 21u40 op VTM

Het Antwerpse parket probeerde vorige week nog om via de rechter de uitzending van deze docureeks te laten verbieden, maar gelukkig gebeurde dat niet. En dus kunnen we vanavond voor de tweede keer het onderzoek volgen dat journalisten Kurt Wertelaers en Karel Lattrez voerden naar de moord op Sally Van Hecke, die in 1996 op 20-jarige leeftijd werd vermoord.

‘De dag’, 20u35 op Vier

Ben jij ook zo benieuwd hoe ‘De dag’ afloopt? Vergeet dan vanavond niet om vanaf 20u35 af te stemmen op Vier, want daar zijn de laatste twee afleveringen te zien van deze uiterst spannende dramaserie. Ter info: ondertussen werd deze reeks al aan 32 landen verkocht. Dat verdient een applausje voor bedenkers Julie Mahieu en Jonas Geirnaert!

‘How to lose a guy in 10 days’, 20u35 op Q2

Vraag jij jezelf soms ook af wat je moet doen om van je lief af te komen? Dan heeft ‘How to lose a guy in ten days’ wel enkele ideetjes die jouw vriend (of vriendin) gegarandeerd doen gruwelen. Omdat Valentijn niet altijd romantisch moet zijn, toch?