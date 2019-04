TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 15 april IDR

15 april 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Inventor’, vanaf vandaag op Netflix

Doet de naam Elizabeth Holmes (35) niet meteen een belletje rinkelen? Nochtans stond deze Amerikaanse onderneemster jarenlang bekend als dé nieuwe topvrouw van Silicon Valley, het technologiemekka van the US of A. Elizabeths bedrijf Theranos beloofde immers revolutionaire bloedtesten waarmee één druppeltje bloed genoeg was om een berg aandoeningen en genetische afwijkingen op te sporen. Maar zoals dat gaat met dingen die te mooi klinken om waar te zijn: zever, gezever. Uit ‘The Inventor’ blijkt immers dat Elizabeth alles bij elkaar gelogen had om investeerders aan te trekken. En dat ze daarbij alles uit de kast haalde, zal ongetwijfeld ook niet verbazen. Van stiekeme romances tot bewust met een andere stem spreken om zwoeler te klinken: Holmes deed het allemaal...

‘De Noodcentrale’, 20u40 op Een

Ben jij benieuwd hoe het er achter de schermen van de noodcentrales 112 en 101 aan toegaat, maar zie je een carrièreswitch niet meteen zitten? Geen nood, want bij Eén hebben ze daar begrip voor. Zij zenden immers vanaf vanavond het nieuwe seizoen van ‘De Noodcentrale’ uit!

‘Liefde Voor Muziek’, 20u40 op VTM

Vanaf vandaag kan je op VTM terecht voor de vijfde jaargang van ‘Liefde Voor Muziek’. Bart Kaëll, die als schlagerzanger ongetwijfeld de meest atypische artiest van deze editie is, mag het nieuwe seizoen op gang trappen. “Ik wil laten zien dat ik meer in mijn mars heb dan ‘De Marie-Louise’”, vertelde hij eerder al in onze krant. Geloof ons: Bart gaat nog verbazen!

‘De Ambassade’, 20u35 op Vier

Een tijdje terug maakten wij in deze rubriek reclame voor het uitstekende ‘Floortje En De Ambassadeurs.’ Daarin ging reportagemaakster Floortje Dessing langs bij enkele Nederlandse ambassadeurs om te kijken wat die job juist inhoudt. VIER doet sinds vandaag acht weken lang hetzelfde met Belgische ambassades en consulaten in vijf wereldsteden. Zo is vanavond te zien dat Thaise liefde niet altijd de meest evident is. En nu gij!

‘Back To Life’, 23u35 op BBC 1

Toegegeven: als deze reeks in Vlaanderen werd gemaakt, dan was het ongetwijfeld een spin-off geweest van ‘Gent West’, met Anja (Els Olaerts) in de hoofdrol. Haar personage kwam recent weer vrij na jarenlange opsluiting en dat bleek niet zo evident te zijn. In ‘Back To Life’ draait het echter om Daisy (Miri Matteson), die na 18 jaar in de cel opnieuw haar plek in de maatschappij moet vinden. Voila, nu kan u ook weer volgen.