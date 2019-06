TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 30 juni IDR

30 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Rock Werchter live 2019', 16u op Canvas

Rock Werchter mag dan wel z’n laatste uurtjes inzetten, dat belet Canvas niet om al even terug te blikken op de voorbije festivaldagen. Kirsten Lemaire brengt interviews, sfeerverslagen en een exclusieve blik achter de schermen. Dolletjes!

‘Rise of the planet of the apes’, 20u30 op VTM

Een oorlog tussen mensen en monkeys. Voila, onze bondige samenvatting van ‘Rise of the planet of the apes’.

‘Celebrity Call Centre’, 21u10 op NPO 3

Ja, wij hebben enorm veel bewondering voor mensen die via de telefoon een luisterend oor bieden. In Nederland vroegen ze zich af of dat ook mogelijk was met bekende koppen. En hopla: ‘Celebrity Call Centre’ is geboren. Onder andere pornoster Bobbi Eden, Patricia Paay, Evi Hanssen en Herman Brusselmans lenen hun oorschelp uit en geven advies.

‘Kylie at Glastonbury 2019', 19u op BBC 1

Ze is amper 1,52 meter groot, maar dat belet niet dat we Kylie een grootse dame vinden. Haar hits, haar podiumprésence, ... Jup, we love her. En als je om een of andere reden - niet dat we er ook maar een goeie kunnen bedenken - haar niet aan het werk gezien hebt op Rock Werchter afgelopen vrijdag, dan krijg je dankzij BBC 1 vandaag een herkansing. Zij zenden namelijk het concert uit dat Kylie gaf op de meest recente editie van Glastonbury. Disclaimer: wij zijn niet verantwoordelijk voor opgelopen oorwurmen.