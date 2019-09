TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 7 september IDR

07 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Requiem for a dream’, 22u40 op Canvas

Op Canvas weten ze dat wij onze zaterdagavonden al eens graag doorbrengen door een beklijvende film te bekijken. En dus zenden ze daar vanavond ‘Requiem for a dream’ uit. Daarin begint alles met een telefoontje naar weduwe Sara Goldfarb (Ellen Burstyn), waarbij ze te horen krijgt dat ze mag deelnemen aan een televisieshow. Haar favoriete rode jurk past echter niet meer, waardoor Sara aan een drastische afvalkuur begint. Het duurt niet lang voor ze compleet verslaafd is aan dieetpillen. Daar komt ook nog eens bij dat haar zoon Harry (Jared Leto) snel probeert rijk te worden door z’n moeder te bestelen én drugs te verkopen. Een mens zou voor minder zot worden, denken wij dan.

‘Wat een jaar!’, 20u30 op VTM

Hoera! Vanaf vandaag is het tweede seizoen van ‘Wat Een Jaar’, de nostalgische spelshow met Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens, opnieuw te zien op VTM. Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens keren met enkele bekende gasten terug naar een bepaald jaartal. Wij kijken vooral uit naar de zangstondes op het einde van iedere aflevering, want die zijn telkens geniaal!

‘Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1', 20u25 op Vier

Ook deze zaterdag zet VIER volop in op tovenaarsleerling Harry Potter. En dus kunnen we de zevende (en voorlaatste) film uit de franchise op de zender bekijken. Het verhaal? Na de dood van Perkamentus heeft Harry niet alleen z’n grootste beschermer verloren. Aartsvijand Voldemort en zijn leger worden ook nog eens sterker...

‘The Rolling Stones: Havana Moon’, 22u15 op NPO 3

Ze zijn al ettelijke jaren bezig, maar tot 2016 stonden de Britse rockers van The Rolling Stones nog nooit in Cuba op het podium. In ‘The Rolling Stones: Havana moon’ krijgen we een registratie te zien van dat legendarische (en gratis!) concert van de band in de Cubaanse hoofdstad Havana. Straf!