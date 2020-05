TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 20 mei IDR

20 mei 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Dossier K’, 20u45 op Een



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Dossier K.’ is de tweede thriller van Jef Geeraerts uit de Vincke & Verstuyft-reeks die verfilmd werd, na ‘De zaak Alzheimer’. In ‘Dossier K.’ wordt het verhaal gebracht van een clanoorlog bij de Albanese maffia, waarbij politiemannen Vincke (Koen De Bouw) en Verstuyft (Werner De Smedt) alles op alles moeten zetten om de bad guys op te sluiten. Voor de gelegenheid werd de film in drie delen geknipt, waardoor er ook enkele extra scènes werden toegevoegd. Vanavond krijgt u het tweede deel te zien.

‘Ontoerekeningsvatbaar’, 21u25 op Canvas

Tien geïnterneerde personen die samen met een artiest de uitdaging aangaan om een kunstwerk te maken. Het klinkt niet meteen als een boeiend programma, maar geloof ons: ‘Ontoerekingsvatbaar’ is echt een te ontdekken pareltje. Zo werd Stefaan Degand in de startaflevering vorige week gekoppeld aan een pedoseksueel iemand. Dat valt Stefaan uitermate moeilijk, want vanavond denkt hij erover na om de samenwerking stop te zetten...

‘Django Unchained’, 20u35 op Q2



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

We hebben het al eerder gezegd in deze rubriek, maar wij zijn fan van Quentin Tarantino. Dat Q2 vandaag ‘Django Unchained’ uitzendt, vinden wij dan ook helemaal prima. Daarin volgen we een premiejager (Leonardo DiCaprio) en slaaf Django (Jamie Foxx), die een bondgenootschap sluiten. En dat zorgt uiteraard voor heel wat spectaculaire scènes!

‘The Princess Diaries 2: Royal Engagement’, 20u35 op Vitaya



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Mag het allemaal wat romantischer? Dan kan je vanavond ook afstemmen op Vitaya, want zij zenden het tweede deel uit de ‘Princess Diaries’-filmreeks uit. Daarin moet de 21-jarige kroonprinses Mia van Genovia (Anne Hathaway) een geschikte partner vinden. En ‘t is van de moetes, want als het haar niet lukt, mag ze haar oma Clarisse (Julie Andrews) niet opvolgen als koningin...