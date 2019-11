TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 7 november IDR

07 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Appel d’urgence’, 20u40 op Eén

Ben jij benieuwd hoe het er in Wallonië achter de schermen van de noodcentrales aan toegaat, maar zie je het niet zitten om de taalgrens over te steken? Geen nood, want bij Eén hebben ze daar begrip voor. Zij zenden immers sinds vorige week het nieuwe seizoen van ‘Appel d’urgence’ uit, de Franstalige tegenhanger van ‘De Noodcentrale’.

‘Steenrijk, straatarm’, 20u35 op VTM

Rijk versus arm: het is niet alleen een tegenstelling die tot nadenken stemt, het leent zich ook uitstekend tot een televisieformat. En dus ruilen twee gezinnen in ‘Steenrijk, straatarm’ een weekend van huis én inkomen. Vorige week leverde dat nog verbazing op over de lift in het huis van de rijke familie, maar ook deze week zijn er genoeg momenten waarop de monden van de gezinnen - en die van ons, maar dat geheel terzijde - openvallen van verbazing.

‘De slimste mens ter wereld’, 21u25 op VIER

Vorige week zorgde Jani nog voor een hilarisch/kostelijk momentje door iedere keer een munt in de pot te gooien als Jeroom een homomop maakte. Deze week is dat niet het geval, maar dat maakt de strijd om voor minstens een dag de ‘De slimste mens ter wereld’ te worden er niet minder spannend op. Vanavond mag cartooniste Christina De Witte - Chrostin op Instagram, voor wie benieuwd is - haar kans wagen...

‘Secret window’, 22u25 op CAZ

Kijk jij liever een verfilming van Stephen King op donderdagavond? Dan kan je bij CAZ terecht, want zij zenden ‘Secret window’ uit, een thriller uit 2004 met Johnny Depp in de hoofdrol. De acteur kruipt in de huid van een aan lager wal geraakte schrijver, die af te rekenen krijgt met een man die beweert dat hij de auteur is van een van zijn vorige boeken. Spannend!