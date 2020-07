TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 27 juli IDR

27 juli 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Who killed Birgitte?’, vanaf vandaag op VRT NU

Een nieuwe dag, een nieuwe true crime-reeks. Deze keer trakteren de jongens en meisjes van VRT NU ons op ‘Who killed Birgitte?’, een Noorse reeks die poogt uit te zoeken wie de verkrachting en moord op Birgitte Tengs op zijn/haar geweten heeft. De 17-jarige Birgitte kwam in 1995 op gruwelijke wijze om het leven, maar de misdaad - die plaats vond op enkele honderden meters van haar ouderlijke huis - werd nooit opgelost. Een neef van Tengs werd aanvankelijk veroordeeld, maar hij trok later z’n bekentenis weer in en kwam vrij. Sindsdien is de zaak weliswaar een cold case, maar wel eentje die nog steeds de gemoederen beroert in Birgittes thuisland...

‘Belpop Classics: Soulwax’, 21u50 op Canvas

Ja, wij kunnen heel erg genieten van ‘Belpop Classics’, waarin iconen uit de Vlaamse muziekgeschiedenis in de spotlights worden gezet. Vanavond mogen we terugblikken op het verhaal van de Gentse broers David en Stephen Dewaele, beter gekend als Soulwax. Dansen, dansen!

‘De zomer van’, 21u00 op VTM



Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Laura Tesoro, Gunther Levi en Jens Dendonkcer. Die laatste vertelde vorige week hoe z’n comedyshows tot stand komen. Zo heeft Jens blijkbaar een honderdtal try-outs nodig. Dat weten we dan ook weer.

‘De bunker’, 21u45 op VTM



Wie deze televisionele tips (af en toe eens) leest, weet dat wij enorm grote fans zijn van misdaadseries. En dus kunnen we vandaag ook niet anders dan ‘De bunker’ aanprijzen. VTM haalt deze reeks uit 2015 over een Antwerpse cel van de Staatsveiligheid, immers nog eens vanonder het stof. Onder leiding van hun chef Pierre Mertens (Filip Peeters) moet het team - net als enkele jaren geleden begot! - dit keer proberen om te achterhalen wat de bedoeling is van een vroegere spilfiguur van de extreemrechtse organisatie ‘Blood & Honour’...

‘Britney ever after’, 20u35 op Vijf



Een biografisch tv-drama over het leven van Britney Spears. Voila, nu bent u ook weer mee.