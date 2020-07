TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 8 juli IDR

08 juli 2020

16u00 2 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Vive la vie!’, 21u25 op Een

Karl Vannieuwkerke bedacht samen met z’n ‘Vive Le Vélo’-ploeg een manier om toch nog een zomers programma op Eén te krijgen, nadat ‘Vive le vélo’ om coronaredenen onmogelijk was geworden. Die show werd ‘Vive la vie!’, een praatprogramma waarin Karl iedere avond twee gasten uitnodigt op een bijzondere plek in Vlaanderen. Vanavond is het de beurt aan Wouter Deprez en Imke Courtois om langs te komen.

‘The Expendables 2', 21u55 op VTM



Sylvester Stallone! Arnold Schwarzenegger! Jean-Claude Van Damme! Jason Statham! Chuck Norris! Voila, vijf goede redenen om naar ‘The Expendables 2’ te kijken vanavond. Graag gedaan!

‘De barak van Bartel’, 21u25 op Vier

Vlaanderens bekendste tuinman toont in dit magazine - dat enkele jaren geleden al te zien was op Discovery en TLC - hoe creatief je kan worden als je een tuinhuis of een chalet gaat neerpoten. Interessant... als je een tuin hebt.

‘Mrs America’, 22u00 op BBC 2



Geen zin in een talkshow, behoorlijk hersenloze actie of de tuinavonturen van Van Riet? Dan kan je gelukkig ook afstemmen op de Britse zender BBC 2. Zij brengen vanavond immers de eerste twee afleveringen van de historische drama reeks ‘Mrs America’ in stelling. Daarin draait alles rond de goedkeuring van het Equal Rights Amendment in de US of A, waarmee vrouwen dezelfde rechten kregen als mannen.