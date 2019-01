TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

13 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Reizen Waes Europa’, 20u op Een

Boehoe, want vanavond zitten we al aan aflevering vijf van ‘Reizen Waes Europa’, waardoor we ook officieel de helft van de reportages gehad hebben. Jammer, maar het spoort ons wel aan om extra hard te genieten van de aflevering van vanavond. Daarin trekt Tom naar Noord-Ierland, nog steeds een kruitvat vol spanningen tussen protestante en katholieke Ieren.

‘NCIS’, 20u35 op Vier

Los jij liever moorden op die te maken hebben met de Amerikaanse marine? Dan is NCIS jouw ding. Vier zendt vanavond de laatste afleveringen van het vijftiende seizoen uit. Daarin krijgen Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) en zijn team als vanouds weer heel wat onfraaie toestanden op hun bord. Wie geen genoeg kan krijgen van de reeks, heeft trouwens geluk. Hoewel er geruchten gingen dat dit het laatste seizoen was, blijkt seizoen 16 nu toch in de maak. Hoera en - pun intended - hoezee!

‘Monthy Python’s Meaning of Life’, 22u35 op CAZ

We geven het grif toe: op zondagavond durven we ons al eens af te vragen wat de (on)zin van het leven is. Gelukkig hoeven we dit keer zelf niet te hard onze hersens te pijnigen, want de heren van Monthy Python hebben voor ons een antwoord gezocht.

‘Call the Midwife’, 21u op BBC 1

Dol op baby’s, vind je bevallingen echt een mirakel, heb je oneindig veel respect voor vroedvrouwen en is je tante ook nog eens een nonneke? Hoera, want dan kan jij genieten van het achtste seizoen van ‘Call the Midwife’, dat vanavond op BBC 1 van start gaat.