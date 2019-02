TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

03 februari 2019

14u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Reizen Waes Europa’, 20u op Een

Wie onze tv tips al even volgt, die weet dat wij een zwak hebben voor ‘Reizen waes Europa’. En da’s deze week niet anders, want vandaag zendt Een het tweede deel van Toms reisreportage over Oekraïne uit. Vorige week konden we nog zien hoe Tom van de hoofdstad Kiev tot aan de Zwarte Zee trok. Deze week wordt het echter een tikkeltje avontuurlijker, want Waes trekt naar het oorlogsgebied in het oosten van het land. En dat niet alleen, want Tom bezoekt ook de Krim, een schiereiland dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd.

‘Over water’, 20u50 op Een

Ondertussen naderen we ook langzaam aan de ontknoping van ‘Over Water’, de fictiereeks die zich afspeelt in de haven van Antwerpen. Spoiler alert: John Beckers (Tom Dewispelaere) heeft z’n problemen nog steeds niet opgelost.

‘The Social Network’, 21u50 op Canvas

Klaagt jouw lief ook dat je teveel tijd doorbrengt op Facebook, weet je dat dat wel waar is, maar heb je toch geen zin om af te kicken? Juich en jubel dan maar, want vanavond kan je vanaf 21u50 op Canvas naar ‘The Social Network’ kijken. En die film gaat - jawel - over de ontstaansgeschiedenis van Facebook!

‘Music and Lyrics’, 20u30 op Zes

Omdat wij op tijd en stond toch ook wel durven genieten van een romantische komedie, zien we er helemaal geen graten in om ‘Music and Lyrics’ hier ook nog even aan te prijzen. Daarin volgen we voormalig eighties-idool Alex Fletcher (Hugh Grant), die de opdracht heeft gekregen om een hit te componeren voor een jonge popdiva. Maar... Alex was nooit goed in het schrijven van teksten. Hij is dus genoodzaakt om samen te werken met Sophie Fisher (Drew Barrymore), een jonge en geïnspireerde madam. En ja, uiteraard komt de liefde om de hoek piepen!