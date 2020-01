TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 17 januari IDR

17 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Ares’, vanaf vandaag op Netflix

Op de eerste Belgische Netflix-reeks ‘Into the night’ is het nog even wachten, maar vanaf vandaag kan je wel kijken naar de eerste Nederlandse Netflix Original. Daarin draait alles rond Rosa en Jacob, twee vrienden die lid worden van een geheime studentenvereniging in Amsterdam. De macht en rijkdom van de organisatie spreekt hen aan, maar al snel ontdekken ze dat er een serieus prijskaartje hangt aan hun lidmaatschap. Of de twee dat ook willen betalen? Dat moet je zelf ontdekken...

‘The Drop’, 21u20 op Canvas

We zouden heel veel redenen kunnen geven waarom je om 21u20 moet afstemmen op ‘The Drop’, - denk maar aan: een goed verhaal, het Amerikaanse debuut van Michael R. Roskam, één van de laatste films van James Gandolfini - maar dat gaan we allemaal niet doen. Wij hebben slechts twee woorden nodig om tot kijken over te gaan: Matthias Schoenaerts.

‘Cinderella’, 20u40 op VTM

Mag het allemaal wat sprookjesachtiger? Dan is ‘Cinderella’ een perfecte keuze voor jou. Het verhaal van de Disneyklassieker uit 1950 is gekend, maar toch kan deze live action-remake nog iets toe toevoegen. Lily James sprankelt als hoofdpersonage Assepoester, terwijl Cate Blanchett uitstekend in haar sas is als de boze stiefmoeder.

‘Deadpool’, 20u35 op Q2

Tot slot hebben we ook nog ‘Deadpool’ in de aanbieding. Een uiterst vermakelijke parodie op het superheldengenre, waarin Ryan Reynolds de hoofdrol vertolkt. Hij kruipt immers in de huid van Wade Wilson, een geheim agent die vuile klusjes opknapt voor geld. Wanneer blijkt dat Wade terminaal ziek is, neemt hij deel aan een twijfelachtig wetenschappelijk experiment. Resultaat? Hij krijgt superkrachten, maar is tegelijk ook mismeesterd...