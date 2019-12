TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 29 december IDR

29 december 2019

17u21 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De twaalf’, 21u25 op Een

Hoera, het is voor de voorlaatste keer tijd voor Vlaamse topfictie op zondag! ‘De Twaalf’ blijft scoren en dat vooral dankzij de acteerprestaties van Maaike Cafmeyer, die in de huid kruipt van schooldirectrice Frie Palmers. Heeft ze Brechtje en Roos nu wel of niet vermoord? Vanavond komen de getuigenissen van de docent van Brechtje en een bioscoopmedewerkster aan bod. Of de inhoud daarvan verschilt van wat Holly Ceusters (Charlotte De Bruyne) te vertellen had, ontdek je vanaf 21u25 op Eén.

‘Vermeer’s forger’, 20u10 op Canvas

De critici moesten niets weten van de schilderkunsten van Han van Meegeren, maar desondanks zou de man wel uitgroeien tot een van de bekendste schilders die Nederland ooit heeft voortgebracht. Al was dat wel om een dubieuze reden, want de man was een van de meest gegeerde (en getalenteerde) kunstvervalsers van de twintigste eeuw. Onder andere Nazi-topman Hermann Wilhelm Göring liet zich door van Meegeren in de luren leggen, waardoor Han nu in Nederland beschouwd wordt als een held van de Tweede Wereldoorlog.

‘Sister act 2: back in the habit’, 22u15 op VTM

Nonnen op zondag, met Whoop Goldberg als spirituele Heiland? Nop, religieuzer gaat het vandaag niet meer worden.

‘Game of thrones’, 20u55 op Q2

Ja, er was die blunder met de koffiebeker. En ja, heel wat fans waren niet tevreden over het verloop van deze laatste reeks. Maar dat neemt niet weg dat ‘Game of Thrones’ hét fantasyfenomeen van de voorbije jaren was. En daarom zijn we stiekem ook wel blij dat we vanavond bij Q2 - nadat Telenet dat al eerder deed - nog eens kunnen genieten van de allerlaatste aflevering ooit.

‘The trial of Christine Keeler’, 22u00 op BBC 1

Heb jij meer zin in een reeks die je meevoert naar het Londen van de jaren ‘60? Dan is de zesdelige reeks ‘The trialof Christine Keeler’ misschien wel iets voor jou. Die reeks draait om de toenmalige Profumo-affaire. Daarbij draaide alles rond John Profumo, de toenmalige minister van defensie die een relatie had met een negentienjarige callgirl. Als dat al niet meer mag!