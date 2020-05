TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 21 mei IDR

21 mei 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De Columbus’, 20u15 op Een

Zijn wij blij dat ‘De Columbus’ ook voor het derde jaar van stal werd gehaald. Wij vinden de reportagereeks van Wim Lybaert - waarin hij er iedere week met een andere gast op uit trekt in zijn tot mobilhome omgebouwde bus - een leuk staaltje televisie. Deze keer is het de beurt aan ‘Down the road’-presentator Dieter Coppens om op pad te gaan met Wim.Of dat ook leuke televisie oplevert, ontdekt u vanaf 20u15 op Een!

‘Het Peulengaleis’, 22u50 op Canvas

Ja we weten het: in feite zijn we onszelf aan het herhalen door - na de tv-tips van dinsdag - opnieuw herhalingen te promoten. Maar we blijven bij ons standpunt, want ‘Het Peulengaleis’ verdient nu eenmaal een plekje in de spotlights.

‘Wat een jaar!’, 21u05 op VTM

Wij vinden dat je ooit genoeg Luc en Bart op de buis kan brengen. Bij VTM zijn ze het duidelijk met ons eens, want zij zenden de aflevering van ‘Wat een jaar!’ uit waarin beide heren hun opwachting maken. In deze nostalgische spelshow keren Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens terug naar 1973. Wij kijken vooral uit naar de zangstondes op het einde van de aflevering, want die zijn telkens geniaal!

‘De Container Cup’, 20u00 op Vier



Eerlijk is eerlijk: wij hebben tijdens de lockdown vooral ontdekt dat we tammer zijn dan een luiaard, maar er bestaan ook sportieve mensen op deze wereld. Zoals Saartje Vandendriessche en Rik Verheye bijvoorbeeld. Nadat eerder ook al Elodie Ouedraogo en Jeroom zich aan de zevenkamp waagden in ‘De container Cup’, is het vanavond de beurt aan Saartje en Rik. Dat die laatste maar oppast, denken wij dan.