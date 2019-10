TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 10 oktober IDR

10 oktober 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Merci voor de muziek’, 20u40 op Een

“Thank you for the music, the songs I’m singing. Thanks for all the joy they’re bringing. Who can live without it, I ask in all honesty. What would life be? Without a song or a dance what are we?”: Abba zong het, Nora Gharib en Bart Peeters brouwden er een programma rond waarbij ze acht weken lang met muziek aan de slag gaan.

‘Punk’, 23u00 op Canvas

Of dit dé ultieme docu is over de ontstaansgeschiedenis van de punk? Als je het ons vraagt wel. Niet alleen treedt Iggy Pop aan als bron van info én producer, hij kon ook heel wat van z’n bekende vrienden overtuigen om hier aan mee te werken. Oi! Oi ! For the punk!

‘Callboys’, 20u35 op Vier

We hebben er bijna drie jaar op moeten wachten, maar het tweede seizoen van ‘Callboys’ is dat meer dan waard. Gigolo’s Wesley Biets (Stef Aerts), Randy Paret (Bart Hollanders), Devon Macharis (Matteo Simoni) en Jeremy - de identieke tweelingbroer van de overleden Jay - Vleugels (Rik Verheye) zitten met serieus wat stress, want ze hebben opnieuw brokken gemaakt...

‘Gert Late Night’, 21u30 op Vier

Eerlijk? Wij zijn triest dat het vanavond alweer de laatste aflevering is van ‘Gert Late Night’. Gelukkig hebben Gert Verhulst en James Cooke met Remco Evenepoel, Siska Schoeters en Pat Krimson drie topgasten om ons verdriet toch een tikkeltje te verzachten.

‘Gert Late Night: De Movie’, 22u40 op Vier

Een uit de hand gelopen feestje op de Evanna - de boot van Gert Verhulst, jawel - eindigt met een lijk. Wat is er gebeurd en wie heeft de moord gepleegd? Dat proberen Gert en James Cooke in deze kortfilm uit te zoeken. Na zes seizoenen ‘Gert Late Night’ vonden de heren de tijd rijp om een versnelling hoger te schakelen. En dat doen ze met een heuse film waarin alle gasten van het afgelopen seizoen een rolletje kregen. Wij zijn benieuwd!