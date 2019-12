TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 27 december IDR

27 december 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Name of the Rose ‘ , 22u05 op Een

Tot voor kort was deze reeks te zien op de Britse zender BBC 2, en gelukkig gaan ze bij Een nu ook van start met de adaptatie van Umberto Eco’s klassieker ‘De naam van de roos’. En hoewel wij het boek meestal beter vinden dan de film/reeks, zijn we in dit geval ook enthousiast over de visuele versie van dit verhaal over soldaten en monniken en sterfgevallen...

‘ The Greatest Showman ’, 20u35 op VTM

Een biografische musical over het leven van de Amerikaan showman P.T. Barnum. Normaal zouden wij spontaan beginnen braken bij de gedachte alleen al aan dit soort muzikaal vertier, maar ‘The greatest showman’ krijgt wat ons betreft nog wel wat krediet. Niet in het minst door de indrukwekkende sterrencast die de film wist te verzamelen. Geef toe: Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams én Zendaya in dezelfde film, dat wil je toch niet missen?

‘Divergent’, 20u35 op Q2

Hou jij wel van een portie science fiction op vrijdagavond? Dan zit je vanaf 20u35 op je plek bij Q2, want zij zenden het eerste deel van de ‘Divergent’-franchise uit. Daarin volgen we Tris (Shailene Woodley), een tiener die leeft in het Chicago van de toekomst. Op haar zestiende moet ze kiezen tot welke van de vijf stadsgroeperingen ze wil behoren: oprechtheid, onverschrokkenheid, eruditie, vriendschap of zelfverloochening. Het verhaal doet af en toe een beetje denken aan ‘The Hunger Games’, maar hoofdrolspeelster Shailene Woodley moet zeker niet onderdoen voor Jennifer ‘Katniss’ Lawrence uit die films!

‘ The Limehouse Golem ’, 22u30 op BBC 2

Geen zin in een boekverfilming, een biografische musical of een sci-fiprent? Dan kan je, met dank aan BBC 2, ook gewoon lekker griezelen. Zij brengen immers ‘The limehouse golem’ op de buis, een fictieve horrorthriller waarin een stadje in de wurggreep wordt gehouden door een seriemoordenaar. De misdaden worden door verschillende mensen toegeschreven aan ‘golem’, een soort monster uit Joodse legendes. Inspecteur Kildaire (Bill Nighy) wordt op de zaak gezet, in de hoop dat hij de schuldige kan vatten... Bibberen maar!