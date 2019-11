TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 18 november IDR

18 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Mij overkomt het niet’, 20u40 op Eén

Nee, ‘Mij overkomt het niet’ is ook in dit tweede seizoen nog steeds geen vrolijk programma. Wat het dan wél is? Een straffe reeks waarin presentatrice Fatma Taspinar opnieuw praat met mensen die ongewild een tragedie veroorzaakten. In de eerste aflevering van deze tweede reeks draait alles rond de verdwijning van de 15-jarige Sebastiaan.

‘Winteruur’, 23u05 op Canvas

Jep, ‘Winteruur’ is ook nu nog steeds een literair magazine waarin Wim Helsen elke avond een gast uitnodigt voor een gesprek over zijn of haar favoriete tekst en de schoonheid van het geschreven woord. Deze keer is het de beurt aan zangeres Selah Sue. Wij zijn alvast benieuwd wat zij komt declameren...

‘Boer zkt vrouw: de wereld rond’, 20u35 op VTM

In onze favoriete agrarische datingshow schakelen ze alweer een versnelling hoger. En dan vooral bij de Kaapverdisch gelokaliseerde boer Etienne, want hij mag een dame kiezen voor een romantische date...

‘Ooit vrij’, 20u35 op Vier

Toegegeven: wij hebben onlangs een behoorlijk grote zaag gespannen omdat ‘De rechtbank’ weer even in het vriesvak werd gestopt door Vier. Maar we mogen gelukkig stoppen met ons gezeur, want sinds enkele weken is er het uitstekende ‘Ooit vrij’. Daarin wordt er ingezoomd op de (grote en kleine) criminelen. De andere kant van het spectrum dus, maar volgens ons net zo interessant...

‘Vienna Blood’, 22u00 op BBC 2

Yes, een nieuwe Britse thrillerreeks! Niet dat wij veel meer redenen nodig hebben om op BBC 2 af te stemmen vanavond, maar we snappen best dat sommige mensen meer argumenten nodig hebben. Vandaar dat we zo lief zijn om na deze zin even het verhaal uit de doeken te doen. Alles speelt zich af in het Wenen van begin 20ste eeuw. Daar komt de Engelse dokter Max Liebermann - die les volgt bij Sigmund Freud - in contact met detective Oskar Rheinhardt. Hij heeft hulp nodig bij een zaak waar hij mee worstelt, waarop Max hem probeert te helpen met inzichten uit de psychoanalyse...