TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 11 juni IDR

11 juni 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De Columbus’, 20u20 op Eén

Vorige week was Maaike Cafmeyer de laatste gast die het derde seizoen van ‘De Columbus’ mee kleur mocht geven. Deze week volgt er toch nog een aflevering, maar die bestaat volledig uit een terugblik op de mooiste momenten van het voorbije seizoen. Het bekijken waard dus!

‘Wat een jaar!’, 21u05 op VTM

Wij vinden dat je nooit genoeg Isabelle A op de buis kan brengen en bij VTM zijn ze het duidelijk met ons eens. Zij zenden de aflevering van ‘Wat een jaar!’ uit waarin de zangeres, samen met Stijn Meuris, haar opwachting maakt. In deze nostalgische spelshow keren Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens terug naar 1990. Wij kijken vooral uit naar de zangstondes op het einde van de aflevering, want die zijn telkens geniaal!

‘Prometheus’, 20u35 op Q2



‘Prometheus’ is een film die draait om de ontdekking van een (vorm van) beschaving. ‘t Zal dus niet de aarde geweest zijn.

‘Saving mr Banks’, 20u35 op Vijf



Mag het allemaal wat tragikomischer? Dan is ‘Saving mr Banks’ de ideale film voor jou. Het verhaal speelt zich af in de sixties en draait rond Walt Disney (Tom Hanks), die al jarenlang probeert om de rechten op de ‘Mary Poppins’-verhalen te kopen van schrijfster Pamela Travers (Emma Thompson). uit pure geldnood moet Travers toch overstag gaan, en ze stemt ermee in om Disney te ontmoeten. Waarom de film dan ‘Saving mr Banks’ heet? Een vrouw verklapt nooit alles, zelfs niet als ze de televisietips schrijft...