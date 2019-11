TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 23 november IDR

23 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Cardinal S3', 20u35 op Canvas

We hebben er even op moeten wachten, maar vanavond gaat Canvas ein-de-lijk van start met het derde seizoen van de Canadese thrillerreeks ‘Cardinal’. Daarin worstelt Cardinal nog steeds met de (zogezegde) zelfmoord van z’n vrouw, maar slorpt een bloederige moord met twee slachtoffers - maar geen lijken - ook z’n aandacht op...

‘Hidden Figures’, 23u00 op VTM

Heb jij geen zin in gruwelijke moorden, maar voel je meer voor een waargebeurd verhaal? Dan is ‘Hidden Figures’ misschien wel iets voor jou. Daarin worden drie briljante vrouwelijke wiskundigen gevolgd. Maar omdat het alle drie zwarte vrouwen zijn, hebben ze het niet gemakkelijk in een gesegregeerd Amerika...

‘De Battle’, 20u10 op VIER

Een Nederlands-Belgische spektakelshow! James Cooke en Gert Verhulst! Katja Schuurman en Najib Amhali! Complexe uitdagingen tot een goed einde brengen à la alle Belgische en Nederlandse inzendingen van het Eurovisiesongfestival kunnen herkennen! ‘t is gebeurd: wij hebben ‘De Battle’ kort omschreven.

‘De Behandeling’, 22u25 op Q2

Geert Van Rampelberg! Geert Van Rampelberg! Geert Van Rampelberg! Voila: drie goede redenen om naar ‘De Behandeling’ te kijken.

‘Pose’, 23u55 op BBC 2

Ook zo’n fan van ‘Netflix’-pareltje ‘Pose’, maar heb jij geen abonnement op de streamingdienst? Dan kon je de voorbije weken gelukkig terecht bij BBC 2, want daar werd de reeks ook uitgezonden. Vanavond brengt de Britse zender de laatste dubbelaflevering van het tweede seizoen op de buis, waaruit nogmaals blijkt wat een straffe madam Blanca (Mj Rodriguez) wel is...