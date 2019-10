TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 19 oktober IDR

19 oktober 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Silent Witness’, 20u35 op Canvas

Ben je grote fan van Britse misdaadseries? Dan kan je vanavond je hartje ophalen, want om 20u35 gaat Canvas van start met het 20ste seizoen van ‘Silent Witness’. Daarin begeeft Nikki (Emilia Fox) zich in de gemeenschap van illegale immigranten in Londen, nadat een mensensmokkelaar dood wordt aangetroffen...

‘Gravity’, 20u25 op VIER

Mislukte ruimtemissie! Sandra Bullock! George Clooney! Geregisseerd door Alfonso Cuarón! Moest dit een vraag zijn in ‘De slimste mens ter wereld’, dan waren wij grandioos geslaagd.

‘Victoria’, 20u15 op NPO 2

Geen zin in een misdaadreeks? Dan kan je gelukkig ook nog afstemmen op NPO 2. Een dikke week voor Eén van start ging met het derde seizoen van de Britse historische dramaserie ‘Victoria’, konden onze Noorderburen hier al van genieten. Wat dus als gevolg heeft dat de reeks voor de Nederlanders vanavond al is afgelopen. Jammer, al zijn er volgens de Britse pers wel aanwijzingen dat er een vierde seizoen komt. Fingers crossed!

‘Kinky Boots’, 23u30 op BBC 2

Geen zin in een dode mensensmokkelaar, een flashback of een ruimte-avontuur? Dan kan je gelukkig ook nog naar BBC 2 kijken, waar ze vanavond ‘Kinky Boots’ programmeren. Het verhaal draait rond Charlie Price (Joel Edgerton) die sinds de dood van z’n vader hun schoenenfabriekje boven water probeert te houden. Dat loopt ontzettend stroef, tot Charlie de travestiet Lola (Chiwetel Ejiofor) tegen het lijf loopt...