TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 19 augustus IDR

19 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Goed Verlof’, 21u50 op VTM

Wat moet je doen als je het niet eens raakt over je vakantiebestemming? De hulp inschakelen van Tine Embrechts en Guga Baúl, tiens. Zij gaan in ‘Goed Verlof’ aan de slag om mensen met hun zoektocht naar de ideale vakantie. Vanavond is het de beurt aan Tine om het probleem van Kathleen en Dominiek op te lossen. Kathleen schreef zich immers in omdat ze niet meer naar het buitenland durft om op reis te gaan...

‘America’s Sweethearts’, 20u35 op VIJF

Hoe overleef je de première van je film als de hoofdrolspelers net met ruzie uit elkaar zijn gegaan? Wij hebben er geen idee van, maar in ‘America’s Sweethearts’ krijg je wel een goed beeld voorgeschoteld van hoe dat eruit zou moeten zien. Dankuwelenmerci!

‘Morning Glory’, 20u40 op Vitaya

Toegegeven, bij ons is het fenomeen niet zo bekend, maar in het Verenigd Koninkrijk en de USA is ‘Breakfast television’ a huge thing. Heel wat mensen dromen er dan ook van een kans om voor zo’n show te kunnen werken. Zo ook Becky Fuller (Rachel McAdams). Zij krijgt de kans van haar leven - althans, dat denkt ze - wanneer ze aan de slag kan bij de populaire ochtendnieuwsshow ‘Daybreak’. vrijwel meteen moet ze echter een collega ontslaan én krijgt ze ook nog eens de opdracht om de legendarische nieuwslezer Mike Pomeroy (Harrison Ford) naar de show te lokken. Of het Becky ook lukt? Dat kom je vanaf 20u40 te weten, want wij gaan het niet verklappen. Nah!