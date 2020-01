TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 7 januari IDR

07 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Zie mij graag’, 20u40 op Eén

Goed nieuws voor de fans van de tragikomische serie ‘Zie mij graag’, want vanavond gaat Eén van start met de eerste aflevering van het derde seizoen. Daarin gaat Anna (Alejandra Theus) na amper drie maanden al samenwonen met haar twintig jaar oudere vriend Jean-Philippe (Warre Borgmans). En dat verloopt uiteraard niet zonder slag of stoot...

Aansluitend kan je trouwens nog naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Politie 24/7' kijken. Daarin is onder andere te zien hoe politiezone Antwerpen de stadsderby Antwerp-Beerschot in goede banen probeert te leiden.

‘Brain Man’, 21u20 op Canvas

Meer zin in een wetenschappelijk onderbouwde reeks? Ook dan zit je goed bij de Openbare Omroep, al moet je wel zappen naar Canvas. Daar begint ‘Brain Man’, een vijfdelige reeks waarin Otto-Jan Ham onderzoekt of het mogelijk is de werking van je hersenen te verbeteren. Otto-Jan - die zich aan een reeks experimenten waagt - krijgt daarbij de hulp van zijn Woestijnvis-collega Bart Van Peer, een wetenschapper van opleiding.

‘Groeten uit’, 20u35 op VTM

Altijd al eens willen weten hoe Jean-Marie Pfaff, zijn echtgenote Carmen en hun kleinkinderen eruit zouden zien als ze teruggeflitst werden naar 1965? Goed nieuws, want vanavond kom je erachter. VTM start immers met een nieuw seizoen van deze nostalgische show, en de bekendste voetbalfamilie van ons land mag dat aftrappen. En, zo mogelijk nog beter nieuws: hierna hoef je niet te zappen. Na ‘Groeten uit’ gaat het nieuwe seizoen van ‘Telefacts winter’ van start. De presentatie van dit reportagemagazine is nog steeds in handen van Julie Colpaert. Gelukkig maar!

‘Boerenjaar’, 21u15 op Vier

Eerlijk? Na het VTM-programma ‘Boer zkt vrouw: de wereld rond’ voelden wij een prangend gemis naar agrarische televisie. Gelukkig weten ze bij Vier hoe ze dat gevoel kunnen laten verdwijnen, want zij gaan van start met ‘Boerenjaar’. Daarin worden enkele landbouwersfamilies gevolgd, en geven ze meer tekst en uitleg bij de uitdagingen waar ze mee te maken krijgen. Of er ook veel wilde boerendochters de revue zullen passeren, gaan we nog niet verklappen...

‘Silent witness’, 22u00 op BBC 1

Ben je grote fan van Britse misdaadseries? Dan kan je vanavond je hartje ophalen, want om 22u00 gaat BBC 1 van start met het nagelnieuwe, 24ste seizoen van ‘Silent Witness’. Daarin wordt Nikki (Emilia Fox) opgeroepen naar de plaats waar een privé-jet neergestort is. Bij de slachtoffers valt ook een vriend van haar partner te betreuren...