TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 28 mei IDR

28 mei 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De Columbus’, 20u20 op Een

Zijn wij blij dat ‘De Columbus’ ook voor het derde jaar van stal werd gehaald. Wij vinden de reportagereeks van Wim Lybaert - waarin hij er iedere week met een andere gast op uit trekt in zijn tot mobilhome omgebouwde bus - een leuk staaltje televisie. Nadat vorige week ‘Down the road’-presentator Dieter Coppens langskwam, is het deze keer de beurt aan Tijs Vanneste - the artist also known as Van Echelpoel - om op pad te gaan met Wim.Of dat ook leuke televisie oplevert, ontdekt u vanaf 20u20 op Een!

‘Ge hadt erbij moeten zijn’, 20u35 VTM

Wie Johnny Voners nog eens aan het werk wil zien, moet vanavond afstemmen op ‘Ge hadt erbij moeten zijn’. De onlangs overleden acteur is in deze komische show te zien als de uitbater van een Mexicaans restaurant. En meer gaan we niet verklappen, want het moet spannend blijven!

‘Absentia’, 22u40 op Vier



Ze is vooral bekend als detective Kate Beckett uit ‘Castle’, maar actrice Stana Katic heeft niet stilgezeten toen die serie werd stopgezet. Getuige daarvan: ‘Absentia’, waarin ze de hoofdrol vertolkt. Stana kruipt dit keer in de huid van FBI-agente Emily Byrne. Zij moet haar leven terugwinnen wanneer blijkt dat ze niet alleen werd doodverklaard, maar ook de voornaamste verdachte is in een onopgeloste moordzaak...

‘Football, Prince William and our mental health’, 21u05 op BBC 1

Geestelijke gezondheid bij voetballers. Het is blijkbaar een onderwerp dat de Britse prins William nauw aan het hart ligt, want samen met enkele voetbalsterren zet hij zich in om het taboe dat hier omheen hangt te doorbreken. BBC 1 brouwde er deze docu van, die je vanaf 21u05 kan bekijken.