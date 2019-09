TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 25 september IDR

25 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Sharp objects’, 23u15 op Canvas

Een misdaadserie, gemaakt door HBO. Twee redenen waarom wij sowieso al enthousiast waren over ‘Sharp objects’, maar ook het verhaal kan bekoren. In deze laatste dubbelaflevering draait alles nog steeds rond journaliste Camille Preaker (Amy Adams), die door haar bazen naar haar thuishaven wordt gestuurd om een reportage te maken over twee vermiste meisjes. Of Camille er ook in slaagt om dat mysterie op te lossen, ontdek je dus vanavond. Woehoe!

‘(h)ALLOOMEDIA’, 21u50 op VTM

In ‘(h)ALLOOMEDIA’ brengt Luk Alloo opnieuw een showbizzmagazine op de buis. Dat dit ongetwijfeld leuke televisie oplevert, daar hoeven we u - als showbizzredactie - uiteraard niet van te overtuigen. Zo hebben wij al heel hard kunnen lachen met het fragmentje waarin Luk en Bart De Wever het uitvechten als Romeinen. Of het deze week ook zo funny is, ontdekt u vanaf 21u45 op VTM.

‘Bake Off Vlaanderen’, 20u35 op Vier

Omdat wij tegenwoordig op de lijn letten en dus zelf geen koekjes, taartjes en soezen naar binnen smikkelen, kunnen we culinaire programma’s des te harder appreciëren (wegens: andere mensen moeten eten, en wij niet). Gelukkig hadden ze daar bij Vier wel oren naar, want vanavond brengt de zender alweer de vierde aflevering van het derde seizoen van ‘Bake Off Vlaanderen’ op de buis. Daarin moeten de bakkers hun innerlijke botanist aanspreken, want ze moeten aan de slag met alles wat de natuur te bieden heeft. Hoeveel misbaksels en voedselvergiftigingen dat vandaag oplevert, zie je vanaf 20u35!

‘Japan with Sue Perkins’, 22u00 op BBC 1

Toegegeven: wij hebben een mateloze fascinatie voor het Verre Oosten. En vooral Japan kan ons heel erg boeien vanwege het grote contrast tussen gekte en structuur. De Britse comédienne Sue Perkins had blijkbaar datzelfde gevoel, want zij ging twee weken lang op zoek naar de ziel van de Japanners. Vorige week bezocht ze onder andere een vrouwelijk sumoteam, deze week probeert ze de leefwereld van de geisha’s te ontsluieren. Arigatō!