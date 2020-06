TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 24 juni IDR

24 juni 2020

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Het beste uit Belgium’s Got Talent’, 20u35 op VTM



Wat zijn nu de beste acts uit de ‘Belgium’s Got Talent’- geschiedenis en wat moet je doen om echt succes te hebben? Wij hebben er eerlijk gezegd geen idee van, maar gelukkig kunnen we een laatste keer beroep doen op de analyses van presentator Koen Wauters. Merci Koen, merci!

‘Bake Off @ Home’, 21u40 op Vier



Het succesvolle VIER-programma ‘Bake Off Vlaanderen’ werd de afgelopen maanden realiteit: tijdens de lockdown (her)ontdekte Vlaanderen het thuisbakken. Om dat pas verworven baktalent te omarmen, brengt VIER sinds twee weken ‘Bake Off @ Home’ in stelling, waarbij de opmerkelijkste kandidaten uit de voorbije seizoenen van ‘Bake Off Vlaanderen’ bekend én onbekend bakkend Vlaanderen aanmoedigen om aan de slag te gaan in hun eigen keuken. Bij de bekende gezichten waagden Annelien Coorevits, Bart Kaëll en Marleen Merckx al hun kans, maar ook Xavier Taveirne mag nog bewijzen wat hij in de keuken waard is. Als dat maar goed komt!

‘The Secret Life of Walter Mitty’, 20u35 op Q2



Geen zin in talentenjachten of bakuitdagingen? Dan kan je ook afstemmen op Q2, want zij brengen ‘The Secret Life of Walter Mitty’ in stelling. Daarin draait alles - weinig verrassend - om Walter Mitty (Ben Stiller). Hij heeft dan wel een job bij het tijdschrift Life, een spannend leven heeft hij allesbehalve. Tot hij een belangrijke foto verliest en op zoek moet naar de mysterieuze fotograaf die het beeldje schoot...

‘Secret Bridesmaids’ Business’, 20u35 op Vijf

Wat als... een droomhuwelijk - door toedoen van je bruidsmeisjes - verandert in een nachtmerrie? Wij willen er ons niets bij voorstellen, maar de scenaristen van de Australische dramaserie ‘Secret Bridesmaids’ Business’ hadden gelukkig inspiratie te over. Vanavond kan je op Vijf kijken naar de eerste twee afleveringen van deze zesdelige reeks.

‘On Chesil Beach’, 22u00 op BBC 2



Om deze toptips af te sluiten, willen we last but not least nog even ‘On Chesil Beach’ in de spotlights plaatsen. Een Brits romantisch drama waarin we Florence (Saoirse Ronan) en Edward (Billy Howle) volgen in de aanloop naar hun huwelijksnacht. Hoewel de twee van elkaar houden, is de aanloop naar het grote moment vooral gehuld in onwennigheid. Daar hebben ze dus een woord voor uitgevonden: sukkelseks.