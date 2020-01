TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 30 januari IDR

30 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Jacques Brel, fou de vivre’, 23u15 op Canvas

Toegegeven: wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een muziekdocu. En vanavond is het tijd en stond, jawel! Canvas zendt immers vanaf 23u15 ‘Jacques Brel, fou de vivre’ uit, waarin het leven en werk van de iconische Belgische zanger, componist en tekstschrijver Jacques Brel onder de loep wordt genomen. Ne le quitte pas!

‘Holland -België’, 20u35 op VTM

De tweede aflevering van een spelshow waarin drie ‘Ollanders het opnemen tegen drie Belgen, onder de vakkundige auspiciën van Art Rooijakkers en Jonas Van Geel. Nu bent u ook weer mee!

‘Alloo in de Politierechtbank’, 22u10 op VTM

In de eerste aflevering van deze tweedelige reeks volgt reportagemaker Luk Alloo politierechter Mireille Schreurs, de echtgenote van politicus Karel De Gucht. Zij zit - komt ie - op een zucht van haar pensioen, en vond het tijd om terug te blikken op haar indrukwekkende carrière. En als we indrukwekkend zeggen, dan menen we het ook. Zo was Schreurs ooit de jongste politierechter van het land. Faut le faire, toch?

‘Expeditie Robinson’, 20u35 op VIER

Dat je een landenstrijd ook kan uitvechten op een onbewoond eiland (in plaats van in een studio zoals bij ‘Holland- België’), moeten ze bij ‘Expeditie Robinson’ gedacht hebben. Na de aflevering van vorige week - waarin de Belgen de eerste proef wonnen en naar het luxe-eiland mochten - is duidelijk dat ‘Expeditie Robinson’ een slopende race zal zijn. Vooral voor de slechtst presterende Belg en Nederlander zal het erom spannen, want zij moesten van kamp wisselen met de ‘vijand’. En dat is allesbehalve gunstig bij de eilandraad...